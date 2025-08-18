Uno Entre Rios | La Provincia | Villaguay

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

El Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar los recursos de apelación y ordenó que se regenere un bosque nativo ubicado en el Departamento Villaguay.

18 de agosto 2025 · 22:31hs
La Justicia ordenó la regeneración del momento ubicado en Mojones Norte y Mojones Sur en Villaguay.

Gentileza CAUCE

La Justicia ordenó la regeneración del momento ubicado en Mojones Norte y Mojones Sur en Villaguay.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó el cese del desmonte en Villaguay y ordenó un plan de regeneración natural del bosque nativo. La sentencia establece que deberá elaborarse y presentarse en tres meses para su aprobación judicial.

El caso en Villaguay

El Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini, por derecho propio, y Cristian Luis Stertz, en el carácter de presidente de la firma SYS S.A, por Jorge Rodríguez y por el Gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.

El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.

La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.

También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.

La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental-Causa Ecologista.

