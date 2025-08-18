Uno Entre Rios | La Provincia | alerta

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este martes.

18 de agosto 2025 · 20:27hs
Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes.

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este martes para gran parte del territorio entrerriano por lluvias y tormentas. Varios departamentos involucrados, incluido Paraná.

Según la previsión, los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Uruguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Tala, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy serán afectados por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas.

La Justicia ordenó la regeneración del momento ubicado en Mojones Norte y Mojones Sur en Villaguay.

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

La tormenta de Santa Rosa se adelantó y traerá consigo fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto que una alerta amarilla afectará a la zona noreste, abarcando los departamentos Feliciano, Federación, Federal, San Salvador y Concordia, que experimentarán los efectos de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan precipitaciones de entre 40 y 70 milímetros, también pudiendo ser superados de forma puntual.

Precauciones para el alerta naranja

Desde las áreas competentes de la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

alerta alerta naranja tormentas lluvias
Noticias relacionadas
El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos.

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos.

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Uriel Lozano

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Presentación del Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Ver comentarios

Lo último

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Ultimo Momento
Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Insólito robo en un shopping de Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

Insólito robo en un shopping de Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Policiales
Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Ovación
Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

La provincia
Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Dejanos tu comentario