Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este martes para gran parte del territorio entrerriano por lluvias y tormentas. Varios departamentos involucrados, incluido Paraná.

Según la previsión, los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Uruguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Tala, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy serán afectados por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto que una alerta amarilla afectará a la zona noreste, abarcando los departamentos Feliciano, Federación, Federal, San Salvador y Concordia, que experimentarán los efectos de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan precipitaciones de entre 40 y 70 milímetros, también pudiendo ser superados de forma puntual.

Precauciones para el alerta naranja

Desde las áreas competentes de la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.