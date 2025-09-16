Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

El equipo de Talleres se impuso en la definición de la temporada en la categoría formativa ante Estudiantes, por 3 corridas a 2.

La Asociación Paranaense de Sóftbol se encuentra desarrollando instancia finales en las diferentes categorías en ambas ramas del deporte. Se disputó en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel la instancia final del segundo torneo del año correspondiente a la división Cadete de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS). El equipo de Talleres se alzó con el título tras vencer en una final inolvidable a Estudiantes (CAE) por 3 a 2 en extra inning, coronando así una destacada campaña en la recta decisiva del certamen.

El camino de Talleres en esta fase final no fue sencillo, pero sí contundente. El equipo demostró solidez en todas sus líneas, una mentalidad ganadora y una gran cohesión grupal. Su recorrido comenzó en el primer cruce del día ante Oro Verde, equipo que había terminado en la cuarta posición del round robin. En ese encuentro, Talleres mostró autoridad desde el inicio y se impuso por un contundente 9 a 1, marcando el tono de lo que sería su paso firme hacia el título.

Con esa victoria, el equipo de calle Toribio Ortiz accedió al segundo cruce, donde lo esperaba Patronato, segundo clasificado de la fase regular. Pero Talleres volvió a mostrar su mejor versión: un juego defensivo muy sólido, pitcheo controlado y una ofensiva efectiva le permitieron vencer sin atenuantes por 7 a 0, sellando su pase a la gran final.

El duelo decisivo lo enfrentó con Estudiantes, el equipo que había finalizado como líder del round robin. La expectativa era alta y ambos conjuntos respondieron con creces. En un juego de alto voltaje, equilibrado y lleno de emociones, Talleres y CAE protagonizaron una verdadera batalla deportiva que se definió recién en extra inning, con un ajustado 3 a 2 a favor de los campeones

El partido fue una muestra de lo mejor que tiene el sóftbol cadete en la región: jugadas defensivas de gran nivel, estrategias bien planteadas desde los bancos y un nivel técnico que ilusiona con el futuro de la disciplina. El equipo dirigido por Talleres supo aprovechar su momento y cerró el juego con una carrera clave en el inning adicional, desatando la euforia de jugadores, cuerpo técnico y familias presentes.

La consagración fue el fruto del esfuerzo colectivo de un grupo que trabajó con compromiso durante toda la temporada.

Plantel

El equipo campeón estuvo conformado por los siguientes jugadores: Facundo Galvan, Laureano Vilches, Genaro Bello, Bastian Duerto, Matias Invinkebied, Gabriel Suarez, Bautista Rodriguez, Bruno Francisconi, Ignacio Deu, Mateo Sierak, Felipe Moreloy, Juan Bautista Alegre y Joaquin Vich.