Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

El Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey ya está en marcha. En la primera fecha no hubo empates en la categoría principal.

27 de julio 2026 · 18:15hs
Talleres Rojo

@hockeyamill

Talleres Rojo, el último subcampeón del Torneo Oficial de Damas, inició su participación en el certamen derrotando a Estudiantes Blanco.

Comenzó el Torneo Oficial de Damas. El certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tuvo su primera fecha con jornadas a pura acción con la bocha y el stick. En el primer capítulo del certamen no se registraron empates en la categoría Primera.

Resultados de la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Primera A

Estudiantes Negro es el último campeón del Torneo Oficial de Damas.

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Estudiantes Negro es el último campeón del Torneo Oficial de Damas.

Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas

Talleres Rojo 3-0 Estudiantes Blanco

Tilcara 1-4 Rowing Azul

Paracao Azul 1-2 Estudiantes Negro

Posiciones: Rowing Azul, Talleres Rojo y Estudiantes Negro 3 puntos; Paracao Azul, Tilcara y Estudiantes Blanco 0

Próxima fecha (segunda): Estudiantes Blanco vs Estudiantes Negro, Rowing Azul vs Paracao Azul y Talleres Rojo vs Tilcara

Primera B

Estudiantes Amarillo 4-1 Unión Agrarios Cerrito

Rowing Blanco 2-0 La Paz HC

Capibá 2-0 Talleres Blanco

Libre: Paracao Amarillo

Posiciones: Estudiantes Amarillo, Capibá y Rowing Blanco 3 puntos; La Paz HC, Talleres Blanco y Unión Agrarios Cerrito 0

Próxima fecha (segunda): La Paz HC vs Capibá, Unión Agrarios Cerrito vs Rowing Blanco y Paracao Amarillo vs Estudiantes Amarillo. Libre: Talleres Blanco.

Torneo Oficial de Damas Federación Entrerriana de Hockey Talleres Hockey sobre césped
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