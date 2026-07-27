Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

El Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey ya está en marcha. En la primera fecha no hubo empates en la categoría principal.

Talleres Rojo, el último subcampeón del Torneo Oficial de Damas, inició su participación en el certamen derrotando a Estudiantes Blanco.

Comenzó el Torneo Oficial de Damas. El certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tuvo su primera fecha con jornadas a pura acción con la bocha y el stick. En el primer capítulo del certamen no se registraron empates en la categoría Primera.