Comenzó el Torneo Oficial de Damas. El certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tuvo su primera fecha con jornadas a pura acción con la bocha y el stick. En el primer capítulo del certamen no se registraron empates en la categoría Primera.
Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas
El Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey ya está en marcha. En la primera fecha no hubo empates en la categoría principal.
Resultados de la primera fecha del Torneo Oficial de Damas
Primera A
Talleres Rojo 3-0 Estudiantes Blanco
Tilcara 1-4 Rowing Azul
Paracao Azul 1-2 Estudiantes Negro
Posiciones: Rowing Azul, Talleres Rojo y Estudiantes Negro 3 puntos; Paracao Azul, Tilcara y Estudiantes Blanco 0
Próxima fecha (segunda): Estudiantes Blanco vs Estudiantes Negro, Rowing Azul vs Paracao Azul y Talleres Rojo vs Tilcara
Primera B
Estudiantes Amarillo 4-1 Unión Agrarios Cerrito
Rowing Blanco 2-0 La Paz HC
Capibá 2-0 Talleres Blanco
Libre: Paracao Amarillo
Posiciones: Estudiantes Amarillo, Capibá y Rowing Blanco 3 puntos; La Paz HC, Talleres Blanco y Unión Agrarios Cerrito 0
Próxima fecha (segunda): La Paz HC vs Capibá, Unión Agrarios Cerrito vs Rowing Blanco y Paracao Amarillo vs Estudiantes Amarillo. Libre: Talleres Blanco.