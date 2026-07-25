La Lepra le ganó 1-0 a la T con gol de Cóccaro de penal en el inicio del Torneo Clausura para ambos. Antes, Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 a Tigre.

Newell’s derrotó 1-0 como local a Talleres en el estreno de ambos equipos por la Zona A del Torneo Clausura 2026. El tanto lo marcó Matías Cóccaro, de penal, cuando promediaba el segundo tiempo. En el Parque Independencia, dirigió Jorge Baliño.

El cuadro cordobés pareció tomar las riendas del partido desde el inicio, pero lentamente el local se fue adueñando de la posesión de la pelota y las situaciones. Fue la Lepra la que generó ocasiones en la etapa mitad: con una definición de volea de Matías Cóccaro tras central de Guch, bien desactivado por Unsain, un cabezazo de Goitea luego de una bola quita de Gómez Mattar que la T sacó en la línea y un insólito mano a mano que despilfarraron entre Russo y Mazzanti, que patearon al unísono, se molestaron y la tiraron afuera. Al equipo de Jorge Sampaoli le costó encontrar los caminos y hallar profundidad.

Newell's derrotó a Talleres, en Rosario, en el debut de Sampaoli

Newell's derrotó a Talleres con gol de Coccaro.

En el complemento, ambos conjuntos siguieron en la misma sintonía y por eso no fue extraño que el dueño de casa se pusiera en ventaja. Cóccaro habilitó de cabeza dentro del área a Walter Mazzantti, que fue bajado por Fascendini y llevó al juez a sancionar pena máxima. El propio Cóccaro abrió el pie derecho e hizo estéril el esfuerzo de Ezequiel Unsain. Talleres, anulado hasta ahí, mejoró con el ingreso del brasileño Rick, que tuvo el empate en la más clara del cuadro cordobés: corrió desde campo propio mano a mano con Regiardo y llegó a definir ante la salida de Josué Reinatti, quien se convertiría en figura.

Newell’s modificó algunas piezas y tuvo chances de liquidarlo, pero Mazzantti se demoró mucho en definir una jugada y otras situaciones en tres cuartos de cancha no se resolvieron bien en los pies de sus volantes ofensivos. Con diez hombres por la doble amarilla a Román Riquelme, quien tendría que haber sido expulsado antes por un codazo a Juan Ignacio Ramírez, los de Sampaoli tuvieron la igualdad en la última: Augusto Schott cabeceó en la puerta del área chica y Reinatti le ahogó el grito de gol. Así, los tres puntos quedaron para el Rojinegro.

Estudiantes (RC) consiguió una victoria más que importante

Estudiantes de Río Cuarto le ganó 1-0 a Tigre en el Estadio Antonio Candini de Córdoba y empezó a construir el sueño de la permanencia en Primera División gracias al único gol de Sergio Ojeda a los 70 minutos.

El León del Imperio no tiene margen de error en este segundo semestre porque el plantel de Rubén Forestello sumó cinco puntos en los 16 compromisos del Apertura y es el peor equipo de la Tabla Anual y los promedios. Bajo este escenario, el equipo cordobés aprovechó una de sus pocas llegadas para convertir el único tanto del encuentro y obtener los tres puntos en la primera jornada del presente campeonato.