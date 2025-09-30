Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Superávit récord en el balance de Boca

Juan Román Riquelme convocó a una Asamblea General Extraordinaria en Boca, en el que se exhibirá un superávit de 25 millones de dólares.

30 de septiembre 2025 · 20:44hs
En Boca convocaron a los socios para el 29 de octubre.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y el vicepresidente Jorge Amor Ameal encabezaron la reunión de Comisión Directiva y se convocó a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 29 de octubre en la que se presentará la memoria y balance del ejercicio 2025.

El club anunciará un superávit histórico de 25 millones de dólares al cierre del ejercicio. Durante la reunión, los directivos repasaron las gestiones realizadas y el plan de obras de infraestructura en curso, las cuales buscan modernizar las instalaciones y preparar el terreno para la futura ampliación de La Bombonera donde se está renovando la fachada, especialmente sobre la entrada de la calle Brandsen 805, además de mejorar las oficinas de socios y el pasillo de acceso.

También se remodelaron las cocheras y el playón de estacionamiento, ganando espacio y mejorando la seguridad con la incorporación de luminarias LED y cámaras de seguridad.

Además, en el complejo Pedro Pompilio, se está finalizando un nuevo comedor de 400 m² para el fútbol femenino que también incluirá oficinas y nuevos espacios de diseño en la estructura que antes era utilizada como gimnasio.

