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Suiza y Canadá son los nuevos clasificados a los 16avos del Mundial 2026

Los europeos y los locales quedaron primero y segundo en el Grupo del Mundial 2026. Bosnia Herzegovina quedó tercero y debe esperar.

24 de junio 2026 · 18:26hs
Suiza terminó primero en el Grupo B del Mundial 2026.

Suiza terminó primero en el Grupo B del Mundial 2026.

Con un poco de sufrimiento en el final, Suiza logró imponerse por 2-1 ante Canadá en el cierre del Grupo B y, así, se quedó con el primer puesto de su zona camino a los 16avos de final del Mundial 2026. Para los norteamericanos, a pesar de la derrota, queda también el consuelo de haber pasado segundos.

Después de un primer tiempo con pocas emociones, Suiza encontró el primer gol de la tarde a los 40 segundos de iniciado el complemento y desde los pies de Ruben Vargas, tras una asistencia de Johan Manzambi. Curiosamente, 11 minutos después, Manzambi sería quien amplíe la ventaja para los europeos, con un fuerte remate que se le escapó al arquero Maxime Crépeau.

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Brasil juega por el Grupo C.

Brasil se mide con Escocia en el cierre del grupo

A los 30, Promise David le puso suspenso al trámite con el gol del descuento, algo que envalentonó a los canadienses y que derivó en que el cierre del partido se juegue contra el arco suizo. A pesar de los embates de los locales, Suiza finalmente mantuvo el resultado y se quedó con la victoria.

Ahora, Suiza aguarda por la definición de la fase de grupos, dado que enfrentará a uno de los mejores terceros que saldrá de los Grupos E, F, G, I o J. En tanto, Canadá sabe que enfrentará al segundo del Grupo A, que por ahora es Corea del Sur.

Bosnia Herzegovina ganó y sueña con seguir en el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina le ganó 3-1 a Qatar en el Estadio Lumen Field de Seattle y deberá esperar resultados para ver si obtiene la clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. Con goles de Kerim Alajbegovic, Mahmoud Abunada en contra y Ermin Mahmic, los europeos alcanzaron el tercer lugar con cuatro unidades, mientras que los asiáticos, que descontaron a través de Hasan Al-Haydos, quedaron eliminados con un punto.

Mundial 2026 Suiza Canadá bosnia
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