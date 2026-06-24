Brasil se mide con Escocia en el cierre del grupo

Desde las 19 se verán las caras en el Miami Stadium, por el Grupo C. Suiza y Canadá jugarán este miércoles desde las 16 por el grupo B

Escocia y Brasil jugarán este miércoles desde las 19 en el Miami Stadium, en el marco de la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Los europeos tuvieron un debut ganador ante Haití donde se impusieron 1 a 0, pero su nivel de juego no fue de lo mejor y los centroamericanos los complicaron en varias ocasiones. En la segunda jornada cayeron por la mínima ante Marruecos, y otra vez dejaron que desear, sobre todo de cara a un duelo durísimo como será el que les espera contra los pentacampeones .

Brasil empató en el debut ante Marruecos, en lo que en los papeles representó el partido más peleado del grupo. En la segunda fecha se hizo cargo de su responsabilidad y goleó 3 a 0 a Haití, por lo que llegará a la jornada final con la obligación de ganar y con un ojo puesto en lo que hagan los africanos y los centroamericanos.

Canadá se mide con Suiza

Suiza y Canadá jugarán este miércoles desde las 16:00 en el Estadio BC Place Vancouver, en el marco de la fecha 3 del Grupo B por la fase de grupos del Mundial 2026. Los dos seleccionados suman cuatro puntos y definirán mano a mano el primer puesto de la zona pensando en 16vos de final. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

El combinado europeo empató sorpresivamente 1-1 contra Qatar en el debut, pero en la fecha 2 recuperó la memoria y goleó 4-1 a Bosnia, quedando a un paso de la clasificación. Para caer del segundo lugar, deberá perder por tres goles contra Canadá y que a su vez los qataríes hagan lo propio contra Bosnia.

Sin embargo, esa misma diferencia de gol hace que la única chance que tienen de quedarse con el Grupo B es derrotando a Canadá, que como tiene mejor diferencia de gol quedaría por encima de Suiza en caso de igualdad.

Por su parte, los canadienses, uno de los anfitriones del torneo, rescataron un punto contra Bosnia en la fecha 1 y luego aplastaron 6-0 a Qatar con un hat-trick de Jonathan David, su goleador. Al tener +6 de diferencia de gol, una derrota contra Suiza los dejaría segundos en el Grupo B, pero sus chances de avanzar a 16vos seguirán siendo muy altas. Un empate y una victoria los dejará en lo más alto de la zona.