Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River Plate tras un histórico triunfo electoral

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River Plate tras una histórica jornada electoral con récord de participación. Asumirá el cargo el próximo lunes.

1 de noviembre 2025 · 20:35hs
Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate, tras una jornada histórica en la que los socios del club eligieron a su próximo mandatario en un día de récord de participación. La votación tuvo lugar en el estadio Más Monumental, donde Di Carlo se impuso con un amplio apoyo de la masa societaria.

Hasta este sábado, Di Carlo se desempeñaba como secretario general de la actual comisión directiva liderada por Jorge Brito. Ahora, tras su elección, asume el liderazgo del club con el respaldo de una gestión que ha generado grandes expectativas entre los hinchas y socios de River Plate.

River Plate inicia una nueva etapa con Stefano Di Carlo como presidente

A sus 36 años, Di Carlo asumirá el cargo el próximo lunes por la tarde y se convertirá en el presidente más joven en la historia del club, desde la presidencia de Antonio Vespucio Liberti (nacido en 1901), quien accedió al puesto en 1933. De hecho, en 2018, cuando asumió como vicepresidente de la institución con solo 29 años, Di Carlo ya había marcado un hito al convertirse en el directivo más joven en ocupar ese rol.

El primer desafío de Di Carlo será resolver los problemas futbolísticos que aquejan al club desde la salida de Marcelo Gallardo, quien durante su etapa de mando logró tomar el control absoluto del primer equipo, alejando a la dirigencia de la toma de decisiones relacionadas con el día a día del plantel.

El flamante presidente estará acompañado por otros dirigentes de confianza que comparten la misma línea de trabajo que comenzó hace más de una década con la llegada de Rodolfo D'Onofrio a la presidencia. Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty serán los vicepresidentes, ocupando roles clave en la mesa directiva. Esta continuidad dentro del oficialismo refleja el proyecto que ha dado forma al club en los últimos años y la ambición de seguir alcanzando nuevos objetivos en el ciclo de gestión que comienza, con vistas a un futuro que se extiende hasta finales de 2029.

