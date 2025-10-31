Elecciones históricas: River Plate podría marcar un récord mundial de participación.

Con más de 87.000 socios habilitados, River Plate podría alcanzar un récord mundial de participación en sus elecciones presidenciales en el estadio Monumental.

River Plate se prepara para vivir una jornada histórica este sábado con las elecciones presidenciales que podrían marcar un nuevo récord de participación en la vida institucional del club. Los comicios se desarrollarán entre las 10 y las 20 en el estadio Monumental, con la novedad de la implementación de la Boleta Única Electrónica.

Con más de 87.000 socios habilitados para votar, el club tiene la posibilidad de registrar una convocatoria sin precedentes, en la que se definirá al nuevo mandatario que conducirá los destinos de la institución durante los próximos cuatro años.

El Monumental se prepara para una elección que podría entrar en los récords mundiales

En la última elección de 2021, Jorge Brito fue consagrado como presidente con la participación de 19.833 socios, el registro más alto de la historia reciente del club y uno de los más importantes en el fútbol argentino. Las tres últimas elecciones (2013, 2017 y 2021) marcaron los picos de concurrencia en River Plate con 18.372, 18.872 y 19.833 votantes respectivamente, demostrando el creciente compromiso de los socios en la vida política de la institución.

El listado histórico de elecciones con mayor participación en River Plate está encabezado por la de 2021, seguida por las de 2017 (18.872 votantes, con la reelección de Rodolfo D'Onofrio), 2013 (18.372 votantes, D’Onofrio electo), 2009 (14.243 votantes, Daniel Alberto Passarella electo), 1968 (12.198 votantes, Julián Kent electo), 1983 (10.520 votantes, Hugo Santilli electo) y 1964 (10.117 votantes, Antonio Vespucio Liberti reelecto).

A nivel nacional, Boca Juniors ostenta el récord de mayor participación en la historia del fútbol argentino con los 43.367 socios que asistieron a votar en 2023, cuando Juan Román Riquelme fue electo presidente. Detrás se ubican las elecciones de 2019 en el mismo club, con 37.930 votantes, que consagraron a Jorge Amor Ameal.

En el plano internacional, el Benfica de Portugal alcanzó recientemente una marca histórica a nivel mundial con 86.297 votantes en la primera vuelta de las elecciones de 2025, superando el récord anterior del Barcelona, que había tenido más de 55 mil electores tanto en 2010 (57.088, con Sandro Rosell) como en 2021 (55.611, con Joan Laporta). El club portugués celebrará una segunda vuelta el sábado 8 de noviembre entre Rui Costa, actual presidente, y João Noronha Lopes, con el desafío de superar los 100 mil votantes y registrar oficialmente un récord Guinness.

Otros clubes con elecciones de alta participación en el nuevo milenio son Real Madrid (33.114 votantes en 2000 y 31.007 en 2004, ambas con Florentino Pérez), Inter de Porto Alegre (29.796 votantes en 2023), Fenerbahçe (24.732 en 2025), Athletic Club de Bilbao (23.506 en 2022), Sporting Lisboa (22.510 en 2018), San Lorenzo (16.358 en 2023), Independiente (15.966 en 2022), Gremio (14.895 en 2022), Peñarol (13.051 en 2022), Rosario Central (11.724 en 2018), Nacional de Montevideo (11.700 en 2018), Talleres de Córdoba (11.433 en 2025) y Racing Club (10.790 en 2024).

Cabe recordar que no todos los clubes del mundo aplican el mismo sistema electoral que se utiliza en Argentina. En algunos casos, como el del Barcelona, se permite el voto por correo: en los comicios de 2021, por ejemplo, 20.663 socios votaron a distancia.

De esta manera, River Plate se encamina a una nueva elección con la expectativa de batir su propio récord de participación, en una jornada que promete ser un nuevo hito en la historia del club y que reafirma el compromiso y la pasión de sus socios por la vida institucional de la entidad.