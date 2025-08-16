Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

En un partido marcado por la polémica, Huracán derrotó en el Ducó 1-0 a Argentinos Juniors, que terminó con tres expulsados. Agustín Urzi anotó el único gol del partido, cuando el Bicho ya estaba con nueve jugadores en el campo tras las expulsiones de Federico Fattori en el primer tiempo y de Francisco Álvarez a 10 del final por parte de Luis Lobo Medina. Además, el arquero suplente de los de Nico Diez, Gonzalo Siri Payer, también vio la roja y el VAR dejó de funcionar a los cinco del segundo tiempo en un partido realmente insólito.