Uno Entre Rios | Ovación | Huracán

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Huracán se impuso por 1 a 0 con gol de Agustín José Urzi. El Bicho terminó con nueve el partido por la expulsiones de Fattori y Álvarez.

16 de agosto 2025 · 18:30hs
Huracán ganó en el final.

Huracán ganó en el final.

En un partido marcado por la polémica, Huracán derrotó en el Ducó 1-0 a Argentinos Juniors, que terminó con tres expulsados. Agustín Urzi anotó el único gol del partido, cuando el Bicho ya estaba con nueve jugadores en el campo tras las expulsiones de Federico Fattori en el primer tiempo y de Francisco Álvarez a 10 del final por parte de Luis Lobo Medina. Además, el arquero suplente de los de Nico Diez, Gonzalo Siri Payer, también vio la roja y el VAR dejó de funcionar a los cinco del segundo tiempo en un partido realmente insólito.

Huracán sufrió en la altura de Manizales.

Huracán fue derrotado por la mínima en Colombia

Huracán pegó primero y ganó tres puntos.

Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Huracán argentinos Bicho
Noticias relacionadas
El representante de Chevrolet obtuco su primera pole position en la temporada 2025.

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Platense llegó a los seis puntos.

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

 Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial.

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba.

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Ver comentarios

Lo último

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Ultimo Momento
Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Policiales
Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Ovación
Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

La provincia
Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

El STJ confirmó la validez la ley que prohíbe oferta de ultraprocesados cerca de las cajas de cobro

El STJ confirmó la validez la ley que prohíbe oferta de ultraprocesados cerca de las cajas de cobro

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Dejanos tu comentario