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Emiliano Calderón volvió a ganar una medalla en los Suramericanos

El remero paranaense consiguió el bronce en el cuádruple par masculino y sumó su segunda presea en Santa Fe 2026, tras la plata del jueves.

18 de septiembre 2026 · 18:34hs
Emiliano Calderón volvió a ganar una medalla en los Suramericanos.

Rowing

Emiliano Calderón volvió a ganar una medalla en los Suramericanos.

El paranaense Emiliano Calderón consiguió este viernes la medalla de bronce en el Cuádruple Par Masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, junto a Agustín Scenna, Ignacio Pacheco y Santino Menín, en la Costanera Este santafesina. El remero formado en Paraná Rowing Club sumó así su segunda presea, luego de la plata obtenida con el ocho argentino.

Calderón y sus compañeros completaron los 2.000 metros en 5 minutos, 35 segundos y 54 centésimas, registro que les permitió quedarse con el tercer lugar. Uruguay se llevó la medalla de oro con 5:31:05, mientras que Chile consiguió la plata con 5:33:61.

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La competencia volvió a tener al deportista entrerriano entre los protagonistas del remo argentino. Apenas un día después de haber conseguido la medalla plateada en el ocho con timonel, Calderón volvió a competir y alcanzó otro lugar en el podio de la cita continental que se desarrolla en Santa Fe.

Emiliano Calderón volvió a ganar una medalla en los Suramericanos

Emiliano Calderón volvió a ganar una medalla en los Suramericanos.

Emiliano Calderón volvió a ganar una medalla en los Suramericanos.

El remero dio sus primeros pasos en el Paraná Rowing Club, institución desde la que siguieron con orgullo su participación en los Juegos. Actualmente representa al Club Regatas de Rosario y continúa vinculado a una disciplina en la que construyó una trayectoria que también incluye experiencias internacionales.

La nueva presea tiene además un antecedente particular. Calderón ya había conseguido una medalla en el Cuádruple Par Masculino durante los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, cuando también alcanzó el segundo puesto. De esta manera, volvió a subir al podio de la especialidad cuatro años después.

El segundo lugar conseguido con el ocho argentino había marcado su primera medalla en esta edición de los Juegos. Ahora, con el bronce del cuádruple par, Calderón cerró una jornada destacada para el remo nacional y amplió su cosecha personal en Santa Fe 2026.

Más resultados del remo argentino

La jornada también dejó otras actuaciones argentinas en las pruebas desarrolladas en la Costanera Este santafesina. Agustín Scenna obtuvo el bronce en el par de remos cortos masculino, con un tiempo de 6:42:78.

El oro fue para el uruguayo Bruno Cetraro, que registró 6:32:83, mientras que el chileno Andoni Habash consiguió la plata con 6:33:69.

En el Cuádruple Par Femenino, la embarcación argentina integrada por Catalina De Andrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini terminó en el cuarto lugar, con una marca de 6:18:54. Chile ganó la prueba, seguido por Brasil y Perú.

También terminó cuarto el ocho mixto argentino, que completó los 2.000 metros en 5:48:70. El podio quedó conformado por Uruguay, Chile y Brasil.

Por su parte, Elena Carrudo finalizó quinta en el par de remos cortos femenino, con un tiempo de 7:29:38. La prueba fue ganada por la paraguaya Nicole Martínez, mientras que la brasileña Beatriz Tavares y la uruguaya Nicole Yarzon completaron el podio.

Para Calderón, en tanto, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya dejan dos medallas. La plata del ocho con timonel y el bronce del cuádruple par confirman una participación destacada del remero paranaense, que volvió a representar al país en una competencia continental y a poner a su ciudad de formación en lo más alto del remo.

Emiliano Calderón Juegos Suramericanos Santa Fe Bronce
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