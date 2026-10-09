El Centro Juventud derrotó 71 a 54 al Decano en el partido que abrió la fecha 15. Hoy jugarán Urquiza y Olimpia en Santa Elena.

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial.

Sionista no detiene su marcha, volvió a ganar en casa y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. En la noche de este jueves derrotó a Quique por 71 a 54 y sumó un nuevo festejo para seguir solo en el liderazgo del grupo C de la Liga Provincial de Básquet masculino.

En el arranque de la jornada 15 de este grupo, el equipo de Santiago Vesco jugó un gran segundo tiempo, se pudo despegar de su oponente y con firmeza ganó el partido por 71 a 54.

Nicolás Guaita y Dante Rewes con 14 puntos cada uno fueron los goleadores de Sionista, además de Franco González con 13 tantos. En Quique, Santino Valdemarín registró 13 unidades.

La primera mitad fue equilibrada, con el local siempre al frente en el marcador. Después de un 19 a 14 en el primer chico, el Centro Juventud cerró bien la primera parte y se fue descanso largo arriba por 35 a 24.

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial.

Lo mejor llegó en el complemento. Sionista mostró autoridad. Se alejó para quedar 53 a 38 y en los últimos 10 minutos controló el partido para cerrar arriba 71 a 54.

Con este festejo, Sionista alcanzó los 28 puntos, con 13 triunfos y solo 2 derrotas. Por su parte, Quique quedó en registro negativo, con 8 derrotas sobre 7 triunfos (23 puntos).

La 15ª fecha continuará este viernes con un muy interesante encuentro. En Santa Elena, el escolta Urquiza recibe a Olimpia. El local buscará ratificar su poderío en su cancha ante un “Azulgrana” que quiere dar el golpe y demostrar que está para pelear arriba en las posiciones.

PROGRAMACIÓN FECHA 15 – ZONA C

JUEVES 08/10

Sionista 71 – Quique 54

VIERNES 09/10

Urquiza – Olimpia

SÁBADO 10/10

Paracao – Talleres

Estudiantes – Recreativo

Independiente – Ciclista

POSICIONES – ZONA C

Sionista 28 puntos (13-2)

Urquiza 25 puntos (11-3)

Ciclista 23 puntos (9-5)

Recreativo 23 puntos (9-5)

Independiente 23 (9-5)

Quique 23 puntos (7-8)

Olimpia 22 puntos (8-6)

Talleres 16 puntos (2-12)

Paracao 16 puntos (2-12)

Estudiantes 15 puntos (1-13)