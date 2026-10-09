Uno Entre Rios | Ovación | Sionista

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

El Centro Juventud derrotó 71 a 54 al Decano en el partido que abrió la fecha 15. Hoy jugarán Urquiza y Olimpia en Santa Elena.

9 de octubre 2026 · 08:41hs
Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial.

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial.

Sionista no detiene su marcha, volvió a ganar en casa y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. En la noche de este jueves derrotó a Quique por 71 a 54 y sumó un nuevo festejo para seguir solo en el liderazgo del grupo C de la Liga Provincial de Básquet masculino.

En el arranque de la jornada 15 de este grupo, el equipo de Santiago Vesco jugó un gran segundo tiempo, se pudo despegar de su oponente y con firmeza ganó el partido por 71 a 54.

Nicolás Guaita y Dante Rewes con 14 puntos cada uno fueron los goleadores de Sionista, además de Franco González con 13 tantos. En Quique, Santino Valdemarín registró 13 unidades.

La primera mitad fue equilibrada, con el local siempre al frente en el marcador. Después de un 19 a 14 en el primer chico, el Centro Juventud cerró bien la primera parte y se fue descanso largo arriba por 35 a 24.

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial.

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial.

Lo mejor llegó en el complemento. Sionista mostró autoridad. Se alejó para quedar 53 a 38 y en los últimos 10 minutos controló el partido para cerrar arriba 71 a 54.

Con este festejo, Sionista alcanzó los 28 puntos, con 13 triunfos y solo 2 derrotas. Por su parte, Quique quedó en registro negativo, con 8 derrotas sobre 7 triunfos (23 puntos).

La 15ª fecha continuará este viernes con un muy interesante encuentro. En Santa Elena, el escolta Urquiza recibe a Olimpia. El local buscará ratificar su poderío en su cancha ante un “Azulgrana” que quiere dar el golpe y demostrar que está para pelear arriba en las posiciones.

PROGRAMACIÓN FECHA 15 – ZONA C

JUEVES 08/10

Sionista 71 – Quique 54

VIERNES 09/10

Urquiza – Olimpia

SÁBADO 10/10

Paracao – Talleres

Estudiantes – Recreativo

Independiente – Ciclista

POSICIONES – ZONA C

Sionista 28 puntos (13-2)

Urquiza 25 puntos (11-3)

Ciclista 23 puntos (9-5)

Recreativo 23 puntos (9-5)

Independiente 23 (9-5)

Quique 23 puntos (7-8)

Olimpia 22 puntos (8-6)

Talleres 16 puntos (2-12)

Paracao 16 puntos (2-12)

Estudiantes 15 puntos (1-13)

Sionista Quique Liga Provincial Básquet
Noticias relacionadas
Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista.

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos.

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos

Boca juega de visitante ante el puntero.

Boca visita a Instituto, el líder de la Zona A, en la previa de una exigente seguidilla

boca del tigre persigue un galardon millonario

Boca del Tigre persigue un galardón Millonario

Ver comentarios

Lo último

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Ultimo Momento
Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos

Policiales
Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El tiempo en Entre Ríos: lluvias el viernes y una mejora para el sábado

El tiempo en Entre Ríos: lluvias el viernes y una mejora para el sábado

Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura: la misión de vincular al arte con la comunidad

Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura: la misión de vincular al arte con la comunidad

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

Dejanos tu comentario