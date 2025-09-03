Uno Entre Rios | Ovación | Alpine

Sin alarmas: por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

El estonio reemplazará al argentino solamente por el primer entrenamiento para el GP de Italia, algo impuesto por el reglamento. Nada de que preocuparse.

3 de septiembre 2025 · 18:18hs
Paul Aron junto a Pierre Gasly. Compartirán la primera práctica con Alpine en Monza.

Alpine decidió subir a Paul Aron al Alpine que habitualmente maneja Franco Colapinto para la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, este viernes desde las 8.30 en Monza. Esta es una decisión habitual entre los equipos de la Fórmula 1 a lo largo del año y, a priori, no hay nada de qué preocuparse respecto del futuro del argentino.

Un cambio reglamentario a partir de este año obligó a los equipos a ceder cuatro veces uno de sus autos para un piloto novato que haya participado en menos de dos GPs. Por eso es que Ryo Hirakawa -antes de partir a Haas- se subió al A525 que manejaba Jack Doohan en Japón.

El caso de Alpine tiene una particularidad: como Doohan solamente había corrido en Abu Dhabi a fines de 2024, durante el inicio de esta temporada en Australia ocupó uno de los cuatro cupos. Lo mismo les pasó a Mercedes, Racing Bulls y Sauber con Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto, respectivamente.

Aron, de 21 años y formado en la academia de Mercedes, firmó este año como reserva del equipo francés. Estuvo a cargo de las tareas en el simulador, participó de pruebas con autos anteriores, los tests de nuevos neumáticos Pirelli y la última sesión para jóvenes de postemporada en Abu Dhabi.

El estonio, 3° en el campeonato 2024 de Fórmula 2, ya se subió este año dos veces a un F1 pero de la mano de Sauber, en Silverstone y el Hungaroring, gracias a un acuerdo de cooperación entre ambas escuderías.

Paul Aron junto a Pierre Gasly. Compartirán la primera práctica con Alpine en Monza.

Aparte de Hirakawa y Aron, otros ocho pilotos que se beneficiaron de este programa durante 2025: Alex Dunne (McLaren), Luke Browning y Victor Martins (Williams), Felipe Drugovich (Aston Martin), Fred Vesti (Mercedes), Arvid Lindblad y Ayumu Iwasa (Red Bull) y Dino Beganovic (Ferrari).

¿De qué forma podría influir negativamente este cambio para Colapinto? Solamente si Aron tiene un rendimiento superlativo, algo poco probable por la inexperiencia y difícil de dimensionar dentro de una primera práctica, donde recién empiezan a probarse variantes de puesta a punto y se verifica el buen funcionamiento del auto.

También es cierto que, con esta decisión, Alpine le quita tiempo en pista al argentino para llegar de la mejor manera a la clasificación del sábado y la carrera del domingo. Aunque en Monza, uno de los circuitos que más conoce y donde debutó en la F1 con Willliams, no debería ser un problema.

