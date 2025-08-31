Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

La Fórmula 1 completó la decimoquinta presentación de la temporada 2025 con la disputa del Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort , de 4.259 metros. A bordo del Alpine A525 , el argentino Franco Colapinto se ubicó 11° en su novena carrera junto a la escudería. La victoria quedó en manos de Oscar Piastri (McLaren), en tanto el podio se completó con Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (RB).

El de este domingo fue el noveno triunfo de Oscar Piastri en la Fórmula 1. El australiano había ganado anteriormente en Spa-Francorchamps y se reecontró con el escalón más alto del podio en un fin de semana donde los problemas en el MCL39 de Lando Norris jugaron su papel en la disputa por el torneo. Para McLaren, se trata de la victoria número 201 en su historial en la F1, y la duodécima sobre quince posibles esta temporada.

Una buena maniobra de Max Verstappen (Red Bull) depositó al neerlandés en el segundo lugar al inicio de la carrera, relegando a Lando Norris. El piloto local se posicionó justo por detrás de Oscar Piastri mientras algunas gotas de lluvia le ponían un condimento más a la competencia.

Sin embargo, en la novena vuelta, el británico de McLaren recuperó la segunda posición. Una buena ejecución del intento de sobrepaso a la salida de la primera variante devolvió al británico a la posición de escolta de su compañero Piastri.

El primer golpe de escena llegó en el 23° giro. Lewis Hamilton (Ferrari) perdió el control de su SF-25 a la salida de la curva 3, impactando contra el muro de contención y dañando el neumático delantero derecho de su vehículo. Así, se convirtió en la primera deserción de la carrera.

En el relanzamiento, Carlos Sainz (Williams) tocó su FW47 con el vehículo de Liam Lawson (RB), recibiendo diez segundos de penalización producto de la maniobra.

Y otra polémica más involucró a Charles Leclerc (Ferrari) con George Russell (Mercedes), luego de un toque entre ambos monoplazas que llevó a que la maniobra quede bajo la investigación de los comisarios. El británico defendía la quinta posición ante la presión del monegasco al momento de la situación.

Poco más atrás, Franco Colapinto se sostenía pegado a su compañero Pierre Gasly, luego de haberle cedido la posición a pedido de la escudería. «Está un segundo detrás mío» alcanzó a reclamar el argentino ante el pedido de su ingeniero Stuart Barlow. Llegando al último tercio de carrera, Gasly marchaba 13° mientras que Colapinto se ubicaba 14°.

Un segundo ingreso del auto de seguridad tuvo lugar cuando Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se tocó con la Ferrari de Charles Leclerc, ocasionando un trompo del piloto de Mónaco, quien a su vez dañó la suspensión delantera de su auto y tuvo que abandonar. Por el incidente, el italiano recibió diez segundos de penalización. Y a ello le sumó cinco segundos más, por no respetar la velocidad en la calle de boxes.

La mejor carrera de Franco Colapinto del año

Mientras, Colapinto completaba su stint más largo con neumáticos duros y cambiaba a los medios en la vuelta 58, justo antes del relanzamiento. A falta de seis vueltas para el cierre, el representante nacional ganaría un lugar más luego de los problemas en la unidad de potencia de Lando Norris, que motivaban el abandono del británico, perdiendo puntos vitales en la pelea por el campeonato con su compañero. Por la situación, la competencia se neutralizaba por tercera vez.

Nada cambió en el relanzamiento y Oscar Piastri sostuvo el primer lugar, logrando el triunfo seguido de Max Verstappen e Isack Hadjar en una nueva conquista de McLaren. La deserción de Norris también favoreció al australiano en la pelea por el Campeonato de pilotos.