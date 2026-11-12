AFA confirmó el programa de octavos de final del Torneo Clausura

River recibirá a Lanús el domingo 22 por los octavos de final del Torneo Clausura. Boca enfrentará a Independiente Rivadavia el miércoles 25.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura , instancia en la que River jugará el domingo 22 ante Lanús y Boca el miércoles 25 contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

El viernes se enfrentarán Vélez y Belgrano en Liniers desde las 20; el sábado 21 jugarán Defensa y Justicia - Barracas Central en Florencio Varela, a las 15 y a las 17 Argentinos Juniors recibirá a Independiente de Avellaneda en La Paternal. El domingo 22, la jornada se abrirá a las 16 con el partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, en el Gigante de Arroyito.

El programa para Boca y River

Ese mismo día, tras muchos idas y vueltas, River recibirá a Lanús en el estadio "Monumental" a partir de las 19. Mientras que el Millonario optaba por jugar el viernes, antes de la final entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el "Granate" quería hacerlo el lunes para recuperar a su delantero Allan Wlk, afectado a la selección paraguaya en la fecha FIFA. Finalmente no será ninguno de los dos días predilectos por los clubes.

El último partido del domingo será a las 22, cuando Instituto reciba a Huracán en Córdoba. El lunes 23, por otro lado, habrá un único partido: Gimnasia de La Plata y Newell´s se medirán en el Bosque platense desde las 17. El martes no se disputará ningún partido.

Finalmente, el campeón de la Tabla Anual, Boca, chocará contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 a las 17 en la Bombonera. El Xeneize puede llegar a ese duelo como campeón de la Copa Sudamericana.

Cronograma completo de los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20: Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15: Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

17: Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16: Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)

19: River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)

22: Instituto (1A) – Huracán (8B) (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)