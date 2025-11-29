La empresa que comenzará a operar el transporte desde el 7 de diciembre emitió un comunicado sobre sus intenciones de incorporar choferes de Buses Paraná

La empresa Transporte San José S.A., nueva adjudicataria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná, difundió en las primeras horas de este sábado un comunicado dirigido “a la comunidad y a los trabajadores del sistema urbano”.

El mensaje se conoció en medio de la preocupación expresada por choferes de la firma saliente sobre su continuidad laboral, a pocos días del inicio de la nueva concesión que comenzará a regir el 7 de diciembre.

Nuevos colectivos (1).jpeg Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

En el escrito, la compañía afirmó que está “dispuesta a incorporar una parte importante del personal vinculado actualmente a la UTE Buses Paraná, del Grupo ERSA y Mariano Moreno”, remarca el comunicado al que accedió Elonce y de esa manera, llevaría tranquilidad a un sector que había planteado dudas ante el inminente traspaso del servicio.

Los compromisos laborales

Transporte San José aclaró además que “los compromisos laborales asumidos entre la empresa saliente y sus trabajadores deberán ser resueltos entre ambas partes”, señalando que la responsabilidad de acuerdos previos no recae sobre la nueva prestadora. La empresa remarcó en el escrito difundido por la compañía esta madrugada, que su intervención comenzará al asumir formalmente la operación del sistema urbano.

El comunicado destacó que la prioridad será ofrecer a los paranaenses un servicio “eficiente y de calidad, acorde a sus necesidades”, en línea con los lineamientos establecidos por la licitación.