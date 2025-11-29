Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas 7

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

Los Pumas 7 quedaron eliminados en Dubai tras caer ante Fiji y Francia, vencieron a Sudáfrica y jugarán ante España por el quinto puesto.

29 de noviembre 2025 · 16:55hs
Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto.

Los Pumas 7, bicampeones del Circuito Mundial de Rugby, no lograron avanzar de ronda en el Seven de Dubai (torneo que este año redujo su número de participantes de 12 a 8) tras caer ante Fiji (26-19) y Francia (59-7), aunque cerraron la fase de grupos con una victoria ante Sudáfrica (19-14).

Con estos resultados, finalizaron terceros en su zona y se enfrentarán a España por el quinto puesto.

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai.

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio en Paraná.

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

LEER MÁS: Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Los Pumas 7, eliminados en Dubai: ahora van por el quinto puesto

Embed

El debut fue ante Fiji. Argentina comenzó de gran manera y se puso 12-0 con tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Sin embargo, los oceánicos reaccionaron y llegaron al descanso arriba por 19-12. En el complemento, George Bose estiró la ventaja para los isleños y Sebastián Dubuc apoyó para mantener con vida al conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora. En la última jugada, ya con un jugador de más, Los Pumas 7 tuvieron la chance de empatar, pero Fiji recuperó la pelota y aseguró el 26-19 definitivo.

En el segundo partido, frente a Francia, la Albiceleste solo pudo marcar un try, obra de Santiago Vera Feld. El conjunto galo dominó el primer tiempo por 26-7 y, ya en el complemento, apoyó cinco tries consecutivos para sellar un contundente 59-7. Con ese resultado, Argentina quedó al borde de la eliminación y dependía de un milagro. Pero Francia volvió a ganar, esta vez por 24-19 ante Fiji, y terminó de cerrar el grupo, dejando sin chances al equipo argentino.

De todas formas, Los Pumas 7 lograron despedirse de la fase inicial con una victoria por 19-14 sobre Sudáfrica, que les permitió terminar terceros. Ahora buscarán el quinto lugar frente a España, este domingo desde las 04.32.

Los Pumas 7 Dubai España
Noticias relacionadas
Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado.

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14.

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural.

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural

Ver comentarios

Lo último

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

Ultimo Momento
Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

Policiales
Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Ovación
Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

La provincia
Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

Transporte: San José afirmó que incorporará una parte importante del personal de Buses Paraná

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

Dejanos tu comentario