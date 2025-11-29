Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto.

Los Pumas 7, bicampeones del Circuito Mundial de Rugby, no lograron avanzar de ronda en el Seven de Dubai (torneo que este año redujo su número de participantes de 12 a 8) tras caer ante Fiji (26-19) y Francia (59-7), aunque cerraron la fase de grupos con una victoria ante Sudáfrica (19-14).
Con estos resultados, finalizaron terceros en su zona y se enfrentarán a España por el quinto puesto.
El debut fue ante Fiji. Argentina comenzó de gran manera y se puso 12-0 con tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Sin embargo, los oceánicos reaccionaron y llegaron al descanso arriba por 19-12. En el complemento, George Bose estiró la ventaja para los isleños y Sebastián Dubuc apoyó para mantener con vida al conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora. En la última jugada, ya con un jugador de más, Los Pumas 7 tuvieron la chance de empatar, pero Fiji recuperó la pelota y aseguró el 26-19 definitivo.
En el segundo partido, frente a Francia, la Albiceleste solo pudo marcar un try, obra de Santiago Vera Feld. El conjunto galo dominó el primer tiempo por 26-7 y, ya en el complemento, apoyó cinco tries consecutivos para sellar un contundente 59-7. Con ese resultado, Argentina quedó al borde de la eliminación y dependía de un milagro. Pero Francia volvió a ganar, esta vez por 24-19 ante Fiji, y terminó de cerrar el grupo, dejando sin chances al equipo argentino.
De todas formas, Los Pumas 7 lograron despedirse de la fase inicial con una victoria por 19-14 sobre Sudáfrica, que les permitió terminar terceros. Ahora buscarán el quinto lugar frente a España, este domingo desde las 04.32.