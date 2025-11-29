El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural.

El Seven de la República se pondrá en marcha en Estudiantes y Rowing con una jornada que reunirá a seleccionados de todo el país y equipos invitados.

Este sábado comenzará una nueva edición del Seven de la República , el tradicional certamen que reunirá en Entre Ríos a los mejores seleccionados provinciales del país, además de equipos invitados de Uruguay y Paraguay.

La actividad se desarrollará en las canchas del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club, y ofrecerá en su jornada inaugural una intensa grilla tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Arranca el Seven de la República: dos días a puro rugby en Entre Ríos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unión Entrerriana de Rugby (@unionentrerrianarugby)

En la rama masculina, la acción se pondrá en marcha a las 10 con los primeros tres encuentros: Tierra del Fuego ante Chubut en la cancha 1, Andina frente a San Luis en la cancha 2 y Sur contra Lagos en la cancha 3. A las 10.20 seguirán Austral ante Formosa, Mar del Plata frente a Oeste y Santafesina contra Nordeste. Luego, a las 10.40, se medirán Cordobesa con Santiagueña, Sanjuanina con Rosario y Tucumán con Misiones. A las 11 será el turno de Entrerriana frente a Cuyo, Salta ante Alto Valle y Buenos Aires frente a Uruguay.

La actividad masculina se retomará por la tarde a las 17, cuando Tierra del Fuego enfrente a Paraguay, Andina juegue ante Chubut y Sur haga lo propio frente a Jujeña, en paralelo con Austral contra Lagos. Diez minutos más tarde, Mar del Plata se cruzará con Nordeste, Santafesina con Oeste y Cordobesa con Rosario. A las 17.40 llegará el turno de Sanjuanina ante Santiagueña, Tucumán frente a Cuyo y Entrerriana ante Misiones. Desde las 18 se jugarán Salta-Uruguay y Buenos Aires-Alto Valle. La jornada continuará a las 19 con Tierra del Fuego frente a Andina, Paraguay ante San Luis, Sur contra Austral y Jujeña frente a Formosa. A las 19.20 se enfrentarán Mar del Plata con Santafesina y Nordeste con Oeste. Más tarde, a las 19.40, Cordobesa jugará ante Sanjuanina, Rosario frente a Santiagueña, Tucumán ante Entrerriana y Cuyo contra Misiones. El cierre masculino llegará a las 20.20 con un atractivo Salta–Buenos Aires y Uruguay–Alto Valle.

En el cuadro femenino, la jornada comenzará a las 9 con el duelo entre Sur y Santiagueña, seguido a las 9.20 por Tucumán frente a Alto Valle y a las 9.40 por el cruce entre Salta y Formosa. A las 10 se medirán Nordeste y Entrerriana, y veinte minutos más tarde jugarán Andina contra Misiones. A las 10.40 será el turno de Cordobesa ante Cuyo. La actividad matutina se completará a las 11.20 con Rosario frente a Santafesina y a las 11.40 con Buenos Aires ante Austral.

Por la tarde, el femenino retomará su marcha desde las 17 con Sur ante Misiones, seguido a las 17.20 por Tucumán frente a Cuyo. A las 17.40 jugarán Salta y Santafesina, y a las 18 lo harán Nordeste y Austral. A las 18.20 se enfrentarán Andina y Santiagueña, mientras que a las 18.40 Cordobesa chocará con Alto Valle. A las 19 será el turno de Rosario ante Formosa y, finalmente, a las 19.20, Buenos Aires cerrará la jornada frente a Entrerriana.

Con esta nutrida programación, el Seven de la República dará inicio a una jornada cargada de acción, ritmo y emoción, anticipando un fin de semana que volverá a convertir a Entre Ríos en el epicentro del rugby argentino.