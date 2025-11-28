Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza Una embarcación quedó totalmente envuelta en llamas en aguas del río Paraná, antes del ingreso a Villa Urquiza. No hubo heridos. 28 de noviembre 2025 · 18:29hs

La embarcación, de denominación Tango, se prendió fuego en Villa Urquiza. El yate se prendió fuego en su totalidad en Villa Urquiza.

Una embarcación quedó totalmente envuelta en llamas este viernes por la tarde en aguas del río Paraná, antes del ingreso a Villa Urquiza. Las imágenes muestran una densa columna de humo negro mientras el fuego avanzaba rápidamente sobre toda la estructura del yate.

Según se informó, un arenero que navegaba por la zona intentó acercarse para ayudar, pero fue imposible controlar el incendio debido a su magnitud. Afortunadamente, no hubo personas heridas. Las pérdidas fueron solo materiales, ya que la embarcación quedó completamente destruida.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.