El argentino Franco Colapinto terminó último en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, en la que cometió errores en sus tres intentos de vuelta rápida, y fue muy duro con su rendimiento: “Estoy triste porque fue todo mío; no maneje bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta”.
Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"
El piloto argentino Franco Colapinto terminó último en la qualy del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y fue muy duro con su rendimiento.
Luego, Colapinto describió: “Maneje mal durante toda la clasificación, no estuve bien. Me fui afuera en las dos primeras vueltas y la última no fue rápida”, en la rueda de prensa posterior a la qualy, dominada por el australiano Oscar Piastri, de McLaren.
Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó
Previamente, el pilarense de 22 años se había quejado por el nivel de su monoplaza Alpine. Luego de terminar al fondo en la Sprint, había apuntado: “Lo más frustrante es que no vamos rápido”. Y el viernes había sido aún más duro: “El auto no te hace disfrutar de manejar”.
Respecto a sus problemas, el ex Williams había apuntado: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido”.
LEER MÁS: El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz
De esta forma, el joven corredor largará último el GP de Qatar que será este domingo a partir de las 13, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, lo hará desde la novena posición tras avanzar hasta la Q3.