Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

El piloto argentino Franco Colapinto terminó último en la qualy del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y fue muy duro con su rendimiento.

29 de noviembre 2025 · 19:17hs
El argentino Franco Colapinto terminó último en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, en la que cometió errores en sus tres intentos de vuelta rápida, y fue muy duro con su rendimiento: “Estoy triste porque fue todo mío; no maneje bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta”.

Luego, Colapinto describió: “Maneje mal durante toda la clasificación, no estuve bien. Me fui afuera en las dos primeras vueltas y la última no fue rápida, en la rueda de prensa posterior a la qualy, dominada por el australiano Oscar Piastri, de McLaren.

Previamente, el pilarense de 22 años se había quejado por el nivel de su monoplaza Alpine. Luego de terminar al fondo en la Sprint, había apuntado: Lo más frustrante es que no vamos rápido”. Y el viernes había sido aún más duro: “El auto no te hace disfrutar de manejar”.

Respecto a sus problemas, el ex Williams había apuntado: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido.

De esta forma, el joven corredor largará último el GP de Qatar que será este domingo a partir de las 13, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, lo hará desde la novena posición tras avanzar hasta la Q3.

