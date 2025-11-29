En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas.

En Washington, Estados Unidos, la intendenta de Paraná Rosario Romero mantuvo reuniones con representantes del BID y el Banco Mundial.

En Washington D.C., Estados Unidos, la intendenta de Paraná Rosario Romero mantuvo reuniones con representantes del BID y el Banco Mundial, para plantear la necesidad de conseguir financiamiento para obras clave como el agua potable, saneamiento e infraestructura.

La intendenta Rosario Romero participó de un encuentro de trabajo en la Embajada Argentina en Washington D.C., Estados Unidos, donde la comitiva de la capital provincial planteó la necesidad de conseguir financiamiento para ejecutar obras estratégicas para la ciudad: el agua potable, acciones de saneamiento e infraestructura regional.

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

“Trabajamos para abrir nuevas oportunidades de financiamiento para las obras estratégicas de Paraná. Seguimos gestionando con planificación y seriedad para que las transformaciones que la ciudad necesita puedan concretarse”, señaló la intendenta Rosario Romero.

La Presidenta Municipal, junto a funcionarios de su equipo de gobierno, expusieron acerca de la importancia regional de Paraná y analizaron herramientas de financiamiento que utilizan otras provincias.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Halle y el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz; además hicieron lo propio, representantes de la Embajada Argentina en Washington D.C. y autoridades del BID y del Banco Mundial.