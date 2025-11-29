Uno Entre Rios | La Provincia | Rosario Romero

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, Estados Unidos, la intendenta de Paraná Rosario Romero mantuvo reuniones con representantes del BID y el Banco Mundial.

29 de noviembre 2025 · 16:26hs
En Washington

Municipalidad de Paraná

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas.

En Washington D.C., Estados Unidos, la intendenta de Paraná Rosario Romero mantuvo reuniones con representantes del BID y el Banco Mundial, para plantear la necesidad de conseguir financiamiento para obras clave como el agua potable, saneamiento e infraestructura.

La intendenta Rosario Romero participó de un encuentro de trabajo en la Embajada Argentina en Washington D.C., Estados Unidos, donde la comitiva de la capital provincial planteó la necesidad de conseguir financiamiento para ejecutar obras estratégicas para la ciudad: el agua potable, acciones de saneamiento e infraestructura regional.

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

Transporte San José SA avanza en su llegada a Paraná.

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

“Trabajamos para abrir nuevas oportunidades de financiamiento para las obras estratégicas de Paraná. Seguimos gestionando con planificación y seriedad para que las transformaciones que la ciudad necesita puedan concretarse”, señaló la intendenta Rosario Romero.

La Presidenta Municipal, junto a funcionarios de su equipo de gobierno, expusieron acerca de la importancia regional de Paraná y analizaron herramientas de financiamiento que utilizan otras provincias.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Halle y el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz; además hicieron lo propio, representantes de la Embajada Argentina en Washington D.C. y autoridades del BID y del Banco Mundial.

Rosario Romero Banco Mundial BID
Noticias relacionadas
estudiantes de escuela agrotecnica de entre rios cosecharon una remolacha gigante

Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Las ventas navideñas no arrancan de una vez

Consumo: las ventas navideñas no arrancan, pese a los precios estables de los productos

Se esperan fuertes tormentas para Entre Ríos y gran parte del país.

Alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos y gran parte del país

La Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad de Crespo.

Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

Ver comentarios

Lo último

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

Ultimo Momento
En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Policiales
Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Ovación
Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan

Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

Tras la polémica, Central Córdoba recibirá a Estudiantes

Tras la polémica, Central Córdoba recibirá a Estudiantes

La provincia
En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

Transporte: San José afirmó que incorporará una parte importante del personal de Buses Paraná

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Consumo: las ventas navideñas no arrancan, pese a los precios estables de los productos

Consumo: las ventas navideñas no arrancan, pese a los precios estables de los productos

Dejanos tu comentario