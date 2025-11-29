Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos y gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia y mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas en Entre Ríos y otras provincias.

29 de noviembre 2025 · 00:13hs
Se esperan fuertes tormentas para Entre Ríos y gran parte del país.

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Se esperan fuertes tormentas para Entre Ríos y gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de advertencia y mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes y severas que afectarán a una amplia franja del país hasta el domingo. En Entre Ríos se anuncian una actividad importante desde la madrugada de este sábado.

El escenario incluye la posibilidad de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas peligrosas y lluvias acumuladas significativas, en un fin de noviembre marcado por inestabilidad generalizada.

Se hizo la premiación del Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades programadas para el viernes 

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

El gobernador Rogelio Frigerio destacó que Entre Ríos los espera con naturaleza, seguridad y la paz que solo los entrerrianos podemos ofrecer.

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Alertas en gran parte del país

Las advertencias alcanzan a zonas de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad.

Según el SMN, estos fenómenos pueden registrar granizo, ráfagas de hasta 80 km/h, descargas eléctricas frecuentes y abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros, pero en áreas con mayor inestabilidad podrían alcanzar o superar 65 milímetros.

Según el SMN, los eventos más adversos se concentrarán entre la noche del sábado y la tarde del domingo.

Las áreas bajo alerta naranja, donde podrían registrarse tormentas severas, incluyen: Tucumán; Catamarca; Sureste de Santiago del Estero; Norte y sur de Córdoba; San Luis; Este de San Juan; Noreste de Mendoza; Este de Neuquén y Oeste de Río Negro.

Mientras tanto, bajo alerta amarilla permanecen distintas localidades de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Chubut.

Entre los fenómenos más relevantes, el SMN destaca: acumulados de lluvia en lapsos muy breves; ráfagas intensas; granizo; actividad eléctrica frecuente, favorecida por el fuerte contraste térmico.

Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional tormentas
