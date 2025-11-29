El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de advertencia y mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes y severas que afectarán a una amplia franja del país hasta el domingo. En Entre Ríos se anuncian una actividad importante desde la madrugada de este sábado.
Alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos y gran parte del país
El escenario incluye la posibilidad de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas peligrosas y lluvias acumuladas significativas, en un fin de noviembre marcado por inestabilidad generalizada.
Alertas en gran parte del país
Las advertencias alcanzan a zonas de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad.
Según el SMN, estos fenómenos pueden registrar granizo, ráfagas de hasta 80 km/h, descargas eléctricas frecuentes y abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros, pero en áreas con mayor inestabilidad podrían alcanzar o superar 65 milímetros.
Según el SMN, los eventos más adversos se concentrarán entre la noche del sábado y la tarde del domingo.
Las áreas bajo alerta naranja, donde podrían registrarse tormentas severas, incluyen: Tucumán; Catamarca; Sureste de Santiago del Estero; Norte y sur de Córdoba; San Luis; Este de San Juan; Noreste de Mendoza; Este de Neuquén y Oeste de Río Negro.
Mientras tanto, bajo alerta amarilla permanecen distintas localidades de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Chubut.
Entre los fenómenos más relevantes, el SMN destaca: acumulados de lluvia en lapsos muy breves; ráfagas intensas; granizo; actividad eléctrica frecuente, favorecida por el fuerte contraste térmico.