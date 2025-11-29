Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad un proyecto del Ejecutivo. Se establece una vigencia de 12 meses, prorrogables por igual período.

29 de noviembre 2025 · 16:15hs
En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

Municipalidad de Paraná

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad un proyecto del Ejecutivo que declara la emergencia sanitaria, de estabilidad y socioambiental por la persistencia y trascendencia de las problemáticas vinculadas a la proximidad o localización a la vera en arroyos y barrancas de la ciudad.

Se establece una vigencia de 12 meses, prorrogables por igual período, y permite al Municipio agilizar procedimientos administrativos, reasignar recursos y priorizar intervenciones inmediatas con el objetivo de reducir riesgos, proteger a las personas, bienes públicos y privados, fortaleciendo la infraestructura esencial para el funcionamiento de la ciudad.

Transporte San José SA avanza en su llegada a Paraná.

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural.

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural

La emergencia en Paraná

La iniciativa fue trabajada por el área técnica de la Secretaría de Planificación e Infraestructura y constituye una herramienta administrativa para garantizar el abordaje de situaciones como el desbarrancamiento que se dio en el barrio Mariano Moreno de Paraná, una problemática que lleva más de 40 años.

Los desbarrancamientos y los problemas estructurales en distintos puntos de bordes costeros y arroyos se dan por una combinación de factores naturales, infraestructura sanitaria vulnerable, presión urbana sobre las márgenes o taludes y variaciones climáticas que agravan la posibilidad de deslizamientos, erosión y daños estructurales, afectando tanto a familias que viven en áreas vulnerables como a barrios consolidados.

La iniciativa contempla la creación de un Comité Técnico de Emergencia, que estará integrado por especialistas en hidráulica, geotecnia, ambiente, infraestructura sanitaria, desarrollo social, defensa civil y comunicación. El cuerpo técnico realizará relevamientos específicos, emitirá informes vinculantes, y definirá protocolos de actuación y evacuación en zonas identificadas como de riesgo socioambiental.

El Comité conformará propuestas para que el Departamento Ejecutivo Municipal elabore un plan preventivo de contingencia y evacuación, destinado a las familias que residen sobre las márgenes de arroyos y en sectores del borde costero, con el objetivo de garantizar su seguridad frente a episodios climáticos o eventos que afecten la estabilidad del terreno.

La propuesta se fundamenta en la normativa nacional y provincial que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de actuar de forma preventiva cuando la seguridad, la integridad física y el bienestar de la población se ven comprometidos. La medida brindará al Municipio un marco excepcional de acción para atender una problemática compleja y multicausal que demanda respuestas rápidas, coordinadas y sostenidas.

Los relevamientos recientes muestran pérdidas en la red de agua potable, filtraciones en barrancas, descargas cloacales irregulares y condiciones de saneamiento deficitarias, que generan afectaciones en el ambiente, comprometen la estabilidad del terreno y elevan el riesgo para la población. Tras varios años de sequía, el retorno a niveles habituales de lluvias expuso nuevamente la fragilidad del sistema hídrico y sanitario, lo que obliga a intervenir de manera urgente para prevenir daños mayores.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso con la gestión responsable del territorio, la protección de las familias y la preservación de los recursos ambientales que conforman la identidad natural de la ciudad.

Paraná Concejo Deliberante Emergencia sanitaria
Noticias relacionadas
La Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad de Crespo.

Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

San José UTE no acatará fallo judicial que ordena incorporar trabajadores de ERSA a la nueva concesionaria 

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes.

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Se realizaron bloqueos preventivos por casos sospechosos de dengue en las calles Churruarín y Ayacucho y el club Paracao de Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Ver comentarios

Lo último

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

Ultimo Momento
En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Policiales
Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Ovación
Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan

Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural

El Seven de la República pone primera con una intensa jornada inaugural

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

Tras la polémica, Central Córdoba recibirá a Estudiantes

Tras la polémica, Central Córdoba recibirá a Estudiantes

La provincia
En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

Transporte: San José afirmó que incorporará una parte importante del personal de Buses Paraná

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Consumo: las ventas navideñas no arrancan, pese a los precios estables de los productos

Consumo: las ventas navideñas no arrancan, pese a los precios estables de los productos

Dejanos tu comentario