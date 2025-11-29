Uno Entre Rios | Ovación | Rubén Forestello

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado

Tras su primer ciclo de 47 partidos en Primera División, Rubén Forestello vuelve a Patronato para encarar la Primera Nacional 2026 y soñar con la elite.

29 de noviembre 2025 · 19:09hs
El primer ciclo de Rubén Forestello: 38

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado.

Rubén Forestello es una pieza central en la historia moderna de Patronato de Paraná. Fue el entrenador que condujo al club en su desembarco histórico en la Primera División y el primero en representar al Rojinegro en la elite del fútbol argentino.

Años después de aquella experiencia fundacional, el DT vuelve al Presbítero Grella para iniciar su segundo ciclo con un objetivo que moviliza a toda la ciudad: armar un Patronato competitivo en la Primera Nacional 2026 y pelear por el regreso a la máxima categoría.

Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

ruben forestello tendra su segundo ciclo en patronato

Rubén Forestello tendrá su segundo ciclo en Patronato

LEER MÁS: Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

El primer ciclo de Rubén Forestello: historia, números y un segundo capítulo por escribir

Su primera etapa dejó una huella profunda y números que reflejan el desafío de consolidar al club entre los mejores del país. En la temporada 2016, su estreno absoluto en Primera División, dirigió 16 partidos con un balance de cinco triunfos, cinco empates y seis derrotas. El equipo convirtió 15 goles y recibió 16, en una campaña que expresó orden, intensidad y una adaptación rápida a un torneo con exigencias muy superiores. La efectividad del 41,67% fue un aporte clave para empezar a sostener el promedio en un contexto completamente nuevo para la institución.

En simultáneo, Patronato disputó la Copa Argentina 2015/16, donde el ciclo constó de dos encuentros, con un empate y una derrota. Aunque la participación fue breve, sirvió como otro parámetro de competencia para un equipo que atravesaba el camino de afirmarse en todos los frentes posibles, en medio de un crecimiento acelerado tanto deportivo como institucional.

La temporada 2016/17 completó el recorrido y presentó el desafío de un torneo largo. Allí Forestello dirigió 30 partidos, consiguió ocho victorias, diez empates y doce derrotas, con 30 goles a favor y 40 en contra. La efectividad del 37,78% dio continuidad al proceso y permitió que Patronato sostuviera la pelea por la permanencia, siempre con un compromiso colectivo que se volvió marca registrada del ciclo.

En total, su primera etapa al frente del Rojinegro acumuló 47 partidos oficiales: 13 triunfos, 15 empates y 19 derrotas. Patronato anotó 45 goles, recibió 58 y cerró una diferencia de gol de -13, para una efectividad global del 38,3%. Más allá de las estadísticas, ese período quedó asociado a la construcción de un equipo competitivo, combativo y representativo del espíritu del club, en un momento histórico que exigía madurez y fortaleza.

Hoy, con el regreso del Yagui a Paraná, Patronato vuelve a apostar por un técnico que conoce la identidad de la institución, los tiempos del hincha y el peso de los desafíos. Su vuelta renueva expectativas y despierta una ilusión familiar: la de recuperar el lugar entre los grandes. Forestello regresa para intentarlo otra vez, con la convicción intacta y el sueño firme de escribir un nuevo capítulo de gloria en la historia rojinegra.

Rubén Forestello Patronato Primera Nacional
Noticias relacionadas
Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio en Paraná.

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14.

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto.

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

Ver comentarios

Lo último

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

Ultimo Momento
Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado

El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

Policiales
Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Ovación
Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

La provincia
Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Washington, la intendenta Rosario Romero gestionó financiamiento para obras estratégicas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

En Paraná se declaró la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

Transporte: San José afirmó que incorporará una parte importante del personal de Buses Paraná

Transporte: San José afirmó que incorporará "una parte importante del personal" de Buses Paraná

Dejanos tu comentario