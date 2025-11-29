El primer ciclo de Rubén Forestello: 38,3% de efectividad y un regreso esperado.

Rubén Forestello es una pieza central en la historia moderna de Patronato de Paraná . Fue el entrenador que condujo al club en su desembarco histórico en la Primera División y el primero en representar al Rojinegro en la elite del fútbol argentino.

Años después de aquella experiencia fundacional, el DT vuelve al Presbítero Grella para iniciar su segundo ciclo con un objetivo que moviliza a toda la ciudad: armar un Patronato competitivo en la Primera Nacional 2026 y pelear por el regreso a la máxima categoría.

El primer ciclo de Rubén Forestello: historia, números y un segundo capítulo por escribir

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Patronato (@clubpatronatooficial)

Su primera etapa dejó una huella profunda y números que reflejan el desafío de consolidar al club entre los mejores del país. En la temporada 2016, su estreno absoluto en Primera División, dirigió 16 partidos con un balance de cinco triunfos, cinco empates y seis derrotas. El equipo convirtió 15 goles y recibió 16, en una campaña que expresó orden, intensidad y una adaptación rápida a un torneo con exigencias muy superiores. La efectividad del 41,67% fue un aporte clave para empezar a sostener el promedio en un contexto completamente nuevo para la institución.

En simultáneo, Patronato disputó la Copa Argentina 2015/16, donde el ciclo constó de dos encuentros, con un empate y una derrota. Aunque la participación fue breve, sirvió como otro parámetro de competencia para un equipo que atravesaba el camino de afirmarse en todos los frentes posibles, en medio de un crecimiento acelerado tanto deportivo como institucional.

La temporada 2016/17 completó el recorrido y presentó el desafío de un torneo largo. Allí Forestello dirigió 30 partidos, consiguió ocho victorias, diez empates y doce derrotas, con 30 goles a favor y 40 en contra. La efectividad del 37,78% dio continuidad al proceso y permitió que Patronato sostuviera la pelea por la permanencia, siempre con un compromiso colectivo que se volvió marca registrada del ciclo.

En total, su primera etapa al frente del Rojinegro acumuló 47 partidos oficiales: 13 triunfos, 15 empates y 19 derrotas. Patronato anotó 45 goles, recibió 58 y cerró una diferencia de gol de -13, para una efectividad global del 38,3%. Más allá de las estadísticas, ese período quedó asociado a la construcción de un equipo competitivo, combativo y representativo del espíritu del club, en un momento histórico que exigía madurez y fortaleza.

Hoy, con el regreso del Yagui a Paraná, Patronato vuelve a apostar por un técnico que conoce la identidad de la institución, los tiempos del hincha y el peso de los desafíos. Su vuelta renueva expectativas y despierta una ilusión familiar: la de recuperar el lugar entre los grandes. Forestello regresa para intentarlo otra vez, con la convicción intacta y el sueño firme de escribir un nuevo capítulo de gloria en la historia rojinegra.