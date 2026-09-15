Segundo tiempo: San Pablo encontró el 1-1 ante Boca y hay incertidumbre en Brasil

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene 2-1 el resultado a favor en el global. Busca el pasaje a las semifinaes de la Copa Sudamericana.

Boca empata ante San Pablo 1-1 en el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con la ventaja del 1-0 conseguida en la Bombonera, el Xeneize busca pisar fuerte en tierras brasileñas para sacar boleto a semifinales. Dirige el juez uruguayo Gustavo Tejera.

Boca Juniors y San Pablo protagonizan un comienzo intenso en el estadio Morumbí, aunque después de los primeros 20 minutos ninguno de los dos consiguió generar una situación clara de peligro. El equipo argentino intenta manejar la pelota y cerrar los caminos de un conjunto brasileño que todavía no logra encontrar espacios en los metros finales.

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Boca va por el pase a la semifinal ante San Pablo en Brasil

Desde el comienzo, San Pablo salió a buscar el protagonismo ante su público, aunque rápidamente aparecieron los silbidos desde las tribunas. Los hinchas locales todavía tienen presente la derrota en el clásico del último fin de semana frente a Palmeiras y expresaron su malestar durante los primeros minutos.

Boca, por su parte, se mostró ordenado y compacto para contener los avances del conjunto paulista. El mediocampo, con Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado, busca hacerse fuerte para impedir que San Pablo pueda progresar con comodidad y, al mismo tiempo, darle circulación al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

El conjunto brasileño intenta avanzar con sus individualidades, pero encuentra dificultades para superar el bloque defensivo xeneize. Luciano aparece como una de las principales referencias ofensivas, aunque por el momento San Pablo se diluye cuando se aproxima al área defendida por Álvaro Montero.

Boca tampoco logró traducir su orden en ocasiones concretas. Alan Velasco intenta participar en la generación de juego, mientras Miguel Merentiel y Leonel Flores esperan alguna oportunidad para inquietar a Rafael.

El partido ganó intensidad con el correr de los minutos y San Pablo comenzó a encontrar algunos espacios frente a una defensa de Boca que hasta entonces había trabajado con orden. El conjunto brasileño tuvo su primera aproximación a los 29 minutos, cuando Gustavo Santana anticipó en el primer palo tras un tiro libre y conectó un cabezazo que se fue por encima del travesaño.

Boca iguala sin goles ante San Pablo en el Morumbí.

Boca no conseguía generar demasiado en ataque y apostaba a mantener el orden para evitar que el local pudiera aprovechar el empuje de su público. En el medio, Leandro Paredes intentaba hacerse cargo de la conducción y Santiago Ascacibar aportaba equilibrio, mientras Alan Velasco tenía dificultades para encontrar espacios entre las líneas brasileñas.

La pausa de hidratación le permitió a ambos equipos tomar aire en un encuentro que, hasta ese momento, se jugaba con mucha disputa en la mitad de la cancha. Sin embargo, sobre el tramo final de la primera etapa llegó la situación más peligrosa del partido.

A los 37 minutos, San Pablo estuvo a punto de romper el cero con un cabezazo a quemarropa que parecía tener destino de gol. Pero Álvaro Montero reaccionó de manera espectacular y metió un manotazo salvador para desviar la pelota, que terminó impactando en el travesaño. El rebote fue rechazado definitivamente por Jagger Herrera.

Boca respondió de manera aislada con un remate lejano de Leandro Paredes a los 43 minutos, aunque el disparo se fue desviado y no llevó demasiado peligro sobre el arco defendido por Rafael.

De esta manera, el primer tiempo llegó a su final con el marcador 0-0. San Pablo terminó siendo algo más peligroso en los últimos minutos y tuvo la ocasión más clara, pero Boca contó con una gran intervención de Montero para sostener el empate antes del descanso.

Segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó con una modificación en San Pablo, que salió a buscar mayor profundidad con el ingreso de Djhordney por Danielzinho. Boca mantuvo el mismo esquema y buscó sostener el orden que le había permitido llegar al descanso sin recibir goles, aunque el conjunto brasileño volvió a adelantarse en el campo.

A los 48 minutos, Djhordney fue amonestado por derribar a Alan Velasco en la mitad de la cancha. Apenas unos minutos después, San Pablo volvió a acercarse al arco de Álvaro Montero. Luciano anticipó a Lautaro Di Lollo tras un envío al área, pero su cabezazo salió sin potencia y terminó en las manos del arquero colombiano.

Boca resistía los intentos del conjunto paulista y esperaba su oportunidad para salir rápido. Y esa chance apareció a los 60 minutos, cuando el equipo argentino logró golpear y ponerse en ventaja.

Leandro Lozano aprovechó una desatención defensiva de Domingos Duarte, que quedó lento ante el movimiento del lateral de Boca. El uruguayo picó al vacío, quedó mano a mano con Rafael y definió con un remate que terminó dentro del arco luego de que el arquero intentara despejar la pelota.

El 1-0 significó un premio para Boca, que había soportado los mejores momentos de San Pablo y encontró en una acción rápida el camino para romper el cero. Ahora, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena pasa a tener el resultado a su favor y obliga al equipo brasileño a adelantar aún más sus líneas en busca del empate.

San Pablo, golpeado por el tanto, deberá cambiar su postura en el Morumbí. Boca, en cambio, tendrá que administrar la ventaja y aprovechar los espacios que puedan aparecer en un rival obligado a buscar la igualdad.

La formación de Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de San Pablo vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano.

Los datos de San Pablo vs. Boca, por la Copa Sudamericana