Se viene una nueva edición del Torneo de pádel "Elías Metz"

El espíritu solidario y el homenaje a la amistad volverán a encontrarse en las canchas del Club Palermo con una nueva edición del Torneo Benéfico de Pádel denominado Elías Metz, que este año celebrará su quinta edición consecutiva. El certamen, que nació en 2021 como un gesto de amor y recuerdo hacia el joven deportista fallecido a causa de una leucemia, se disputará los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre en las instalaciones del complejo paranaense de barrio Rocamora.

La competencia reunirá categorías masculina Suma 10 y femenina Suma 14, con un máximo de 24 parejas por división, en una cita que ya se convirtió en un clásico del calendario deportivo local. Como cada año, el 100% de lo recaudado será donado a la Asociación Civil Arco Iris, una entidad que brinda apoyo a pacientes y familiares oncológicos en la capital entrerriana.

Desde su creación, el torneo mantiene una premisa clara: rendir homenaje a Elías Metz a través del deporte y la solidaridad. Lo que comenzó como una iniciativa entre amigos se transformó con el tiempo en un evento multitudinario, donde jugadores, clubes, vecinos y empresas se unen con un solo propósito: ayudar y recordar.

Este año, además, el certamen contará nuevamente con el apoyo total del Club Palermo, que por quinto año consecutivo cede desinteresadamente todo el complejo para el desarrollo del evento. “Es algo que valoramos muchísimo. Tener a disposición el club entero, sin costo alguno, nos permite seguir sosteniendo este proyecto solidario”, destacaron desde la organización.

El auge del pádel en Paraná también potencia cada nueva edición. Cada vez más jugadores se suman, atraídos por la causa y por el ambiente familiar que caracteriza al torneo. Las inscripciones se abrieron hace pocos días y ya registran un gran número de duplas anotadas, lo que anticipa un fin de semana de alta participación y emoción.

En diálogo con UNO, Facundo Degregorio, organizador del certamen y amigo de toda la vida de Elías, repasó la historia y el significado del evento: “El torneo nace en forma de homenaje para Elías, un amigo mío de toda la vida, de la escuela. Él fue jugador de fútbol del Club Palermo desde chico, y en los últimos años también se había hecho aficionado al pádel, practicándolo en el mismo club. La vida nos jugó una mala pasada: a principios de 2021 le diagnosticaron leucemia, y tras meses de lucha, el 7 de octubre de ese año nos empezó a acompañar desde otro lado. Ahí surgió la idea de homenajearlo con un torneo que lleve su nombre”, relató Degregorio.

Con una sonrisa que mezcla orgullo y nostalgia, recordó la esencia de su amigo: “Elías era un defensor de sus amigos, de esos que te cuidaban sin que vos lo sepas. Me acuerdo de una anécdota que me quedó marcada: una vez, en la promo, un pibe habló mal de mí y Elías saltó a defenderme aunque yo ni estaba ahí. Esa fidelidad lo definía. Era un amigo de los que ya no hay”.

El crecimiento del torneo superó todas las expectativas. “En los comienzos no imaginábamos esto. En la primera edición había muchas dudas, no nos conocía nadie y era todo nuevo. Hoy la gente espera todo el año para anotarse. Largamos inscripciones hace cinco días y ya tenemos casi la mitad de los cupos llenos. Es una locura hermosa”, comentó.

Más allá del aspecto deportivo, la iniciativa se transformó en una experiencia profundamente humana. “Te llena de gratitud ver la solidaridad de la gente, no solo por Elías, sino también por la causa que acompañamos. Mucha gente que no lo conoció se involucra igual, y eso demuestra el poder del deporte cuando se usa para hacer el bien”, remarcó.

El destino de la recaudación también tiene un valor simbólico. “Todo lo recaudado va para la Asociación Civil Arco Iris, que hace un trabajo increíble. Hace poco estuvieron inaugurando la casita en la esquina de Irigoyen y Echagüe, para hospedar familias del interior que vienen a atenderse al Hospital San Roque. Todo el dinero de la edición pasada ayudó a hacer la vereda de ese lugar. Ver eso fue muy emocionante”, contó.

El certamen no tiene fines de lucro: los jugadores transfieren directamente el monto de inscripción a la cuenta de la asociación. “Por nuestra mano no pasa dinero, y eso nos obliga a buscar premios y regalos para los participantes. Hay gente que se anota solo por colaborar, pero igual queremos ofrecerles un torneo a la altura. Por eso siempre agradecemos a quienes donan premios o ayudan con la difusión”, explicó Degregorio.

Sobre las categorías, detalló: “Este año vamos con masculino Suma 10 y femenino Suma 14. El año pasado fue la primera edición con rama femenina, y costó un poco al principio, pero después funcionó muy bien. Esta vez nos basamos en esa experiencia y ya tenemos varias parejas inscriptas, así que creemos que va a ser un gran año”.

La competencia se desarrollará durante dos jornadas completas, con partidos desde el mediodía del sábado hasta la noche, y el domingo desde las 9 de la mañana hasta la tarde, con las finales al cierre. “Queremos que todos disfruten, sin sobrecargar los horarios. La idea es que sea una fiesta”, indicó.

Y cerró con un mensaje que resume el espíritu del evento: “Elías fue un amigo de fierro y este torneo es nuestra forma de tenerlo siempre presente. Cada año tratamos de superarnos, de sumar cosas nuevas y de seguir creciendo. Lo que empezó como un homenaje entre amigos se convirtió en una gran familia solidaria, y eso es lo que más nos llena de orgullo”.