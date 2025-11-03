Uno Entre Rios | Ovación | pescadores

Pescadores es el bicampeón de la Liga Provincial de Mayores Masculina

Pescadores de Gualeguaychú se consagró en el certamen organizado por la Federación Entrerriana de Vóleibol tras derrotar 3-0 en la final a Paracao.

3 de noviembre 2025 · 18:19hs
Pescadores se coronó en Paraná.

Paliza Táctica

Pescadores se coronó en Paraná.

Pescadores de Gualeguaychú se consagró bicampeón de la Liga Provincial de Mayores (Liproma) Masculina que organiza la Federación Entrerriana de Vóleibol (FEV), al imponerse en la final disputada en el Coloso del Sur de Paraná, al derrotar al dueño de casa, Paracao, por 3-0 (25-14, 25-20 y 25-18).

El equipo del sur entrerriano, que había finalizado segundo en la Fase Regular, que en la semifinal derrotó 3-0 a Rowing (25-17, 26-25 y 25-17) y, tras el último partido, pudo defender el título que había logrado la temporada anterior.

Por su parte, Paracao, que había derrotado en las semifinales 3-2 (17-25, 24-26, 25-19, 28-26 y 15-10) a Echagüe, no pudo consagrarse ante su gente.

Echagüe se quedó con el tercer puesto al superar 3-1 a Rowing (21-25, 26-24, 25-23 y 25-23).

