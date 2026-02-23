Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina le ganó a Cuba y marcha invicto en el Campeonato Panamericano

En su último partido de la Zona A del certamen en Colombia, la Selección Argentina se impuso por 6-0 sobre los isleños.

23 de febrero 2026 · 17:26hs
La Selección Argentina es una de las grandes candidatas al título.

La Selección Argentina de sóftbol tuvo un andar arrollador en la ronda inicial del XIII Campeonato Panamericano, que se está disputando en Montería, Colombia. En el último partido del Grupo A, este lunes el combinado Albiceleste se impuso por 6-0 sobre su par de Cuba, para finalizar una primera fase de manera impecable.

Las carreras del equipo nacional fueron anotadas por Alan Peker (dos), Teo Migliavacca (dos), Luciano Biondi y Juan Zara

De esta manera el conjunto comandado por José Guerrinieri cerró de manera impecable esta ronda inicial, ya que anteriormente le había ganado a Panamá (11-0), Puerto Rico (7-0) y Aruba (15-0). Es decir, Argentina mostró una ofensiva aplastante, marcando 39 carreras, y una defensa sólida ya que no recibió ninguna corrida.

Todavía no se terminaron de definir los equipos clasificados al Super Round-Round Robin.

Selección Argentina Campeonato Panamericano Cuba Sóftbol
