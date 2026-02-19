Uno Entre Rios | Ovación | Santiago Castro

Santiago Castro lideró el triunfo del Bologna

Con gol de Santiago Castro, el elenco italiano le ganó 1 a 0 al Brann de Noruega y tomó la ventaja camino a los octavos de final de la Europa League.

19 de febrero 2026 · 21:36hs
Santiago Castro llegó a 10 goles en la temporada.

Santiago Castro alcanzó los 10 goles en la temporada y confirmó su mejor registro goleador en Europa, en una jornada positiva para varios equipos en los playoffs de la UEFA Europa League. El delantero argentino marcó el único gol en el triunfo por 1 a 0 del Bologna de Italia ante Brann de Noruega como visitante.

El ex Vélez definió con potencia para abrir el marcador y convirtió por primera vez en la competencia continental. Con este tanto llegó a diez conquistas por segunda campaña consecutiva, aunque esta vez lo consiguió en 32 partidos, catorce menos que en la temporada anterior.

Además, Castro suma tres goles en sus últimos tres encuentros y se consolidó como una de las revelaciones argentinas del fútbol europeo.

Otros resultados de la Europa League

En Turquía, Nottingham Forest dio un paso decisivo hacia los octavos de final tras imponerse 3 a 0 ante Fenerbahce. El equipo inglés golpeó en momentos clave y encaminó la serie antes del descanso con los tantos de Murillo e Igor Jesús. En el complemento, Morgan Gibbs-White selló una victoria contundente que deja la clasificación muy encaminada de cara a la revancha en Inglaterra.

También celebró Celta de Vigo, que venció por 2 a 1 a PAOK en Grecia y tomó ventaja en la eliminatoria. Iago Aspas y Williot Swedberg marcaron antes del entretiempo y construyeron una diferencia que el conjunto español defendió hasta el final pese al descuento de Alex Jeremejeff.

Stuttgart goleó 4 a 1 a Celtic en Escocia y quedó muy cerca de los octavos de final. El conjunto alemán impuso condiciones desde el inicio en Glasgow. Un error de Kasper Schmeichel abrió el marcador tras una gran asistencia de Deniz Undav que Bilal El Khannouss transformó en gol. Celtic respondió luego de una salida riesgosa de Alexander Nübel y Benjamin Nygren empató, pero la reacción duró poco. Antes del descanso, El Khannouss volvió a aparecer de cabeza para devolver la ventaja.

En el complemento, Stuttgart manejó el ritmo del partido y amplió con un remate lejano de Jamie Leweling. Sobre el cierre, Tiago Tomás selló el 4 a 1 que dejó la serie muy encaminada para los alemanes.

Mientras que Estrella Roja sorprendió en Francia con un triunfo 1 a 0 ante Lille que cambió el panorama de la serie. El equipo serbio dominó la primera etapa y encontró la ventaja en el cierre con un tanto de Franklin Tebo tras un córner ejecutado por Tomás Händel.

Dejanos tu comentario