Martín Demichelis, cerca de ser el entrenador de Estudiantes

Martín Demichelis , exentrenador de River Plate y de Monterrey, comenzó a negociar con Estudiantes y está muy cerca de convertirse en su nuevo director técnico tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez, quien se marchará a Atlético Mineiro, de Brasil. El Cacique Medina, otra de las alternativas que maneja la dirigencia.

El Pincha amaneció con la novedad de que Domínguez, ganador de cinco trofeos con el club, ejecutó la cláusula de salida de 1.500.000 dólares para interrumpir su contrato, que recientemente había renovado hasta 2027. De esta forma, sucederá a Jorge Sampaoli en el Galo.

El León ya inició y avanzó las conversaciones con Demichelis. El exzaguero había estado muy cerca de convertirse en el estratega del Pincha al cierre de 2025, motivo por el cual las conversaciones podrían desarrollarse con mayor velocidad.

Más allá del firme interés por Demichelis, la dirigencia analiza otra opción para reemplazar a Domínguez. Alexander Medina es otra de las alternativas para dirigir a Estudiantes de La Plata. El entrenador uruguayo está sin equipo tras su último paso por Talleres de Córdoba, club que dejó en abril de 2025.

La carrera de Martín Demichelis

Demichelis, quien inició su trayectoria en la Reserva de Bayern Múnich (Alemania), dio sus primeros pasos en el Millonario. En total, dirigió 87 partidos (52 triunfos, 16 empates y 19 derrotas) y ganó tres campeonatos: la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, todos de la campaña 2022/2023.

Al mando de Rayados, sus números marcan 20 éxitos y 12 caídas en 43 partidos. Pese a su promedio de 1.65 puntos por partido, fue despedido en mayo luego de caer ante Toluca en los cuartos de final de la Liguilla. Desde entonces, no volvió a trabajar.