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Champions League: Bayern Munich eliminó a Real Madrid en una apasionante definición

En un vibrante encuentro, el Bayern Múnich logró la hazaña de eliminar al Real Madrid y clasificar a las semifinales de la Champions League.

15 de abril 2026 · 19:55hs
Champions League: Bayern Munich eliminó a Real Madrid en una apasionante definición

Champions League: Bayern Munich eliminó a Real Madrid en una apasionante definición

Bayern Múnich logró una histórica clasificación a la semifinal de la Champions League tras vencer 4 a 3 al Real Madrid en el juego decisivo disputado en el Allianz Arena. El conjunto alemán terminó con un marcador global de 6 a 4 y chocará en la próxima instancia ante el PSG, que eliminó al Liverpool el martes. De esta manera, el equipo bávaro culminó su participación ante el más ganador de Europa.

Arda Güler -2- y Kylian Mbappé marcaron para el conjunto merengue, mientras que Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise anotaron para los locales, que celebraron un clasificación histórica ante el equipo más ganador de Europa.

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Goles y emociones desde el inicio en el Allianz Arena

Pasaron apenas 36 segundos cuando la visita abrió el marcador en Alemania de una manera inesperada: Manuel Neuer tuvo un error garrafal en la salida con sus pies, la pelota le quedó a Arda Güler, quien definió con el arco desguarnecido para poner el 1-0 que dejaba la serie igualada.

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Sin embargo, a los 6 minutos llegó el empate del Bayern Múnich. El colombiano Luis Díaz ganó un tiro de esquina que ejecutó el experimentado Joshua Kimmich. La pelota hizo una parábola y se cerró al centro del área chica, donde estaba ubicado Aleksandar Pavlovi para aprovechar una mala respuesta del arquero Andriy Lunin.

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Real Madrid recuperó la ilusión

Real Madrid recuperó el mando del partido a los 30' con genialidad de Güler. El atacante turco ejecutó un tiro libre de manera brillante y ubicó la pelota en el ángulo con una precisión que provocó que Neuer no pudiera contener el balón pese a que alcanzó a tocarlo con su mano.

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El partido seguía ganando en intensidad y, empujado por su público, el Bayern comenzó a asediar a su visita. Lunin volvió a responder con una atajada cuando el local reclamó un penal por una supuesta mano y en la continuidad de la jugada, sobre los 37 minutos, Dayot Upamecano brindó una asistencia fantástica para Harry Kane. El inglés arqueó su cuerpo y definió con clase a la derecha del arquero para el 2-2 parcial.

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Para coronar un primer tiempo de novela, Vinicius Jr. tuvo el gol, pero su remate rozó en el travesaño. Inmediatamente después, los de Arbeloa lograron volver al frente gracias a una definición de Mbappé, quien definió suave ante la salida de Neuer tras un pase de Vinicius.

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El inicio del complemento fue a tono con lo acontecido en la primera etapa. Real Madrid coqueteó a los 55 minutos con el cuarto tanto, pero Neuer tapó de manera fenomenal un disparo a quemarropa de Mbappé. El arquero alemán estiró sus brazos y frustró el festejo del francés. Más tarde tuvo su oportunidad Federico Valverde, pero otra vez Neuer atenazó el disparo para mantener el resultado.

La clasificación de Bayern Munich

Bayern Múnich tardó un poco más en contar con su chance más clara en el complemento y fue otra vez Lunin quien evitó el gol al enviar al córner un potente disparo de Michael Olise desde afuera del área. A los 76′, el francés volvió a mostrar su talento con un remate que se fue apenas por encima del travesaño.

Nota relacionada: Atlético de Madrid y PSG, semifinalistas de la Champions League

A falta de cuatro minutos para el final del tiempo regular, Real Madrid se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Eduardo Camavinga. Minutos después, el Bayern Múnich alcanzó la igualdad con un golazo desde afuera del área del colombiano Luis Díaz. Un tanto que se gritó con alma y vida por el significado de tener el valor de la clasificación a semifinales.

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Pero habría tiempo para una joyita más. Olise marcó un golazo desde afuera del área con un disparo que se coló en el ángulo derecho de Lunin para un 4-3 inolvidable, que significó el regreso del Bayern a una instancia de semifinal y la chance de volver a reinar en el Viejo Continente.

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Arsenal, el cuarto semifinalista

Arsenal se clasificó a las semifinales de la Champions League luego del empate sin goles como local frente a Sporting Lisboa en el partido de vuelta de cuartos. El equipo que dirige el español Mikel Arteta, con Gabriel Heinze como uno de sus ayudantes, se había impuesto por 1-0 en el duelo de ida y consiguió el pase para la instancia previa a la gran definición. Su rival será Atlético de Madrid, que viene de eliminar a Barcelona

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