Atlético de Madrid y PSG, semifinalistas de la Champions League

Juan Musso, una de las figuras del Atlético de Madrid que está entre los cuatro mejores de la Champions League.

Atlético de Madrid cayó 2 a 1 ante Barcelona en el estadio Metropolitano por el cruce de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y avanzó a semifinales gracias al 2 a 0 logrado en el Spotify Camp Nou durante el partido de ida.

Los dirigidos por Diego Simeone esperan por Arsenal o Sporting de Lisboa, que juegan este miércoles en Londres con ventaja 1-0 para los ingleses. Juan Musso, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina fueron titulares y sumó minutos Nicolás González en el complemento, mientras que Thiago Almada se quedó en el banco.

Estaba en el aire la sensación de que el Colchonero se había quedado corto con el 0-2 de la ida frente a un rival con mucho poder ofensivo. Esos pensamientos se corroboraron a los tres minutos con un grosero error defensivo de Clément Lenglet. El zaguero central, con pasado en Barcelona, buscó dar un pase atrás a Juan Musso, lo anticipó Lamine Yamal, la pelota le quedó a Ferrán Torres, quien se la devolvió a Yamal y el 10 definió entre las piernas de Musso para dejar al Blaugrana a un tanto de igualar la serie.

El equipo de Hansi Flick olió sangre, y lo que siguió fue una atropellada Azulgrana. El ímpetu, la energía y el coraje fueron de la visita, que emparejó la llave a los 23 minutos con un gran remate cruzado de Ferrán Torres a la red. Como si fuera poco, a la jugada siguiente, Musso le sacó un cabezazo a quemarropa a Fermín López. Esa acción terminó de despertar al Rojiblanco, que aprovechó los espacios de su contrincante en el fondo y marcó el 3-2 global a través de Ademola Lookman a la media hora de juego.

La figura de Juan Musso se agigantó en el cierre del primer acto con otra estupenda tapada en un mano a mano contra Ferrán Torres a los 40 minutos. El arquero de la selección argentina sostuvo a su equipo en el peor momento y, si el Aleti llegó con chances de clasificar al complemento, se lo debe en gran parte a la labor del guardameta bajo los palos.

De regreso de los vestuarios, Barcelona profundizó su dominio en la capital española y volvió a empardar la serie en el primer cuarto de hora, pero la acción convertida por Ferrán Torres fue anulada por un correcto fuera de juego del atacante de la selección de España.

A partir de esa acción, Atlético de Madrid reaccionó y empezó a alejarse de su área para plantear un encuentro más cerca del campo de Joan García. Los ingresos de Nicolás González y Álex Baena por Lookman y Giuliano Simeone refrescaron la parte ofensiva, mientras que en la vereda opuesta saltaron a la cancha Robert Lewandowski y Marcus Rashford para buscar el gol del empate. Esas modificaciones no le sentaron bien al líder de la Liga de España, que necesitó de una tapada a puro reflejo de García frente a un disparo de Robin Le Normand en el área chica.

Fue un anticipo de que el Colchonero mostraba un plus que su adversario ya no tenía. Y así llegó una nueva desatención defensiva de los Culés, que se quedaron con 10 hombres por la expulsión de Eric García. El árbitro Clément Turpin le mostró la tarjeta roja a instancias del VAR por una clara falta sobre Alexander Sorloth a los 79 minutos.

A pesar de la inferioridad numérica, Barcelona lo fue a buscar en el cierre y estuvo muy cerca de mandar el trámite al alargue, pero el cabezazo de Ronald Araújo en el área chica se perdió por encima del travesaño en el sexto minuto de los ocho adicionados por Turpin.

PSG aplastó en la serie al Liverpool

PSG venció como visitante a Liverpool por 2-0 y se clasificó a las semifinales de la Champions League. El equipo francés se impuso con dos goles de Ousmane Dembélé, a los 27 minutos del segundo tiempo y en el descuento, y repitió el resultado que había conseguido en la ida. En el dueño de casa fue titular Alexis Mac Allister, a quien le cobraron un penal a favor que luego fue anulado a instancias del VAR.

En la próxima instancia se medirá con el vencedor entre Bayern Múnich y Real Madrid.