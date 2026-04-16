La fulminante frase con la que Florentino Pérez calificó la eliminación del Real Madrid

Sin filtros, el presidente del merengue, Florentino Pérez, encaró al plantel luego de la derrota del Bayern Múnich por la Champions League.

"Una temporada sin títulos es un fracaso, pero dos es intolerable", sentenció Florentino Pérez ante los jugadores del conjunto Blanco.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez , bajó al vestuario del Allianz Arena minutos después de la eliminación en la Champions League frente al Bayern Múnich para expresar su profundo malestar con el presente del equipo. El mandatario calificó la campaña actual como una "verdadera decepción".

Pérez fue tajante al marcar la vara de exigencia de la institución: "Una temporada sin títulos es un fracaso, pero dos es intolerable", sentenció ante futbolistas y cuerpo técnico. El dirigente hizo hincapié en que muchos integrantes del plantel no han estado a la altura de la "responsabilidad" que conlleva vestir la camiseta blanca, en un ciclo que ya acumula 27 derrotas en los últimos dos años.

La bronca de Florentino Pérez

El malestar del presidente también apuntó a la gestión de los refuerzos. A pesar de una inversión que rozó los 180 millones de euros, figuras como Mastantuono, Carreras y Huijsen apenas sumaron minutos o quedaron relegados al banco en el duelo clave en Alemania. A Florentino tampoco le agradó un hecho histórico: por primera vez en la competición europea internacional, el Madrid alineó un once titular sin un solo jugador español.

Si bien ratificó la continuidad de Álvaro Arbeloa como entrenador hasta el cierre del curso mientras evalúa reemplazos, Pérez exigió al grupo "finalizar al menos con dignidad" los seis encuentros que restan de la Liga.

El calendario inmediato, que incluye el clásico ante el Barcelona el 10 de mayo, será la última oportunidad para un plantel que, en palabras de su propio presidente, quedó en deuda con la historia del club.