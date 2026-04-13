Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Pasó otra jornada del Torneo Provincial de Desarrollo. El tercer capítulo se disputará el próximo domingo.

Capibá y Echagüe protagonizaron un intenso encuentro del Torneo Provincial.

Con acción a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano, se disputó la segunda fecha del Torneo Provincial de Desarrollo , certamen que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Hubo intensa actividad en las cuatro zonas que componen el campeonato.

La tercera fecha se disputará el domingo 19 de abril.

La APB lanzó una campaña solidaria denominada "Doná tus Zapas"

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

El panorama de la segunda fecha del Torneo Provincial de Desarrollo

Zona 1

Resultados: Los Espinillos de Concordia 35-21 Curiyú de Chajarí (5-0); CUCU 10-23 Colón RC (0-4); y Vaimaca de Salto (República Oriental del Uruguay) 22-15 Salto Grande de Concordia (4-1).

Posiciones: Salto Grande 6; CUCU y Los Espinillos 5; Colón RC* y Vaimaca* 4; Curiyú 0. (* Un partido pendiente).

Próxima fecha: Curiyú-Salto Grande; Colón RC-Los Espinillos; Vaimaca-CUCU.

Zona 2

Resultados: Gualeguay Central 0-64 Central Entrerriano de Gualeguaychú (0-5); y Mulitas 0 de Paysandú (Uruguay)-66 Jockey de Gualeguay (0-5). Libre: Carpinchos de Gualeguaychú.

Posiciones: Central Entrerriano, Gualeguay Central y Jockey 5; Carpinchos 4; Mulitas 2.

Próxima fecha: Carpinchos RC-Gualeguay Central; Jockey (G)-Central Entrerriano. Libre: Mulitas

Zona 3

Resultados: Capibá de Paraná 19-6 Echagüe de Paraná (4-0); y Tilcara de Paraná 50-31 Nogoyá RC (5-0).

Posiciones: Tilcara 10; Capibá 8; Echagüe 1; Nogoyá RC 0.

Próxima fecha: Echagüe-Nogoyá; Tilcara-Capibá.

Zona 4

Resultados: Camatí de Viale 34-12 Unión de Crespo (5-0); y Libertad de Nogoyá 18-22 Aurora de Paraná (1-5)

Posiciones: Camatí 10; Unión y Aurora 5; Libertad 1.

Próxima fecha: Camatí-Libertad; Unión-Aurora.

Comenzó el Torneo Dos Orillas Femenino

Femenino La primera fecha del Torneo Dos Orillas se jugó en Echagüe. Prensa UER

También se disputó la primera fecha del Torneo Dos Orillas femenino, organizado en manera conjunta por la UER y la Unión Santafesina de Rugby (USR) que se disputa bajo la modalidad de 12 jugadoras.

La jornada se desarrolló en el campo de deportes del Atlético Echagüe Club, donde se registraron los siguientes resultados: Echagüe 7-0 Alma Juniors de Esperanza; Cha Roga de Santo Tomé 36-0 Alma Juniors; y Echagüe 5-10 Cha Roga.

La segunda fecha será el domingo 3 de mayo, en las instalaciones de Cha Roga.