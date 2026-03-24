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La UER dio a conocer el fixture del Torneo Apertura de Desarrollo de Mayores

El campeonato que organiza la UER comenzará el domingo 29 de marzo. Serán 19 equipos distribuidos en cuatro zonas.

24 de marzo 2026 · 17:32hs
Colón RC es el último campeón del certamen que organiza la UER.

Prensa Colón RC

Colón RC es el último campeón del certamen que organiza la UER.

La Unión Entrerriana de Rugby (UER) ya tiene todo definido para el inicio del Torneo Apertura Desarrollo de Mayores, una competencia que reunirá a equipos de distintos puntos de la provincia y la región. El certamen comenzará el domingo 29 de marzo, fecha en la que se pondrá en marcha una nueva temporada con una nutrida agenda de encuentros.

El torneo estará estructurado en cuatro zonas. En la Zona 1 competirán Los Espinillos de Concordia, Salto Grande de Concordia, Curiyú de Chajarí, Colón RC, CUCU y Vaimaca de Centenario (República Oriental del Uruguay). Por su parte, la Zona 2 estará integrada por Central Entrerriano de Gualeguaychú, Carpinchos de Gualeguaychú, Gualeguay Central, Jockey de Gualeguay y Mulitas de Paysandú (ROU).

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En tanto, la Zona 3 reunirá a Capibá de Paraná, Nogoyá RC, Echagüe de Paraná y Tilcara de Paraná. Finalmente, la Zona 4 estará compuesta por Camatí de Viale, Aurora de Paraná, Unión de Crespo y Libertad de Nogoyá.

La primera fecha, prevista para el mismo domingo 29, ofrecerá una serie de cruces atractivos en cada grupo. En la Zona 1, Salto Grande se medirá con Los Espinillos, CUCU enfrentará a Curiyú y Colón RC jugará ante Vaimaca. Por la Zona 2, Central Entrerriano recibirá a Carpinchos, mientras que Mulitas será local frente a Gualeguay Central.

Dentro de la Zona 3, Nogoyá RC se enfrentará a Capibá y Echagüe protagonizará su duelo ante Tilcara. Por último, en la Zona 4, Aurora chocará con Camatí y Unión de Crespo hará lo propio frente a Libertad.

De esta manera, el Torneo Apertura Desarrollo de Mayores levanta el telón con expectativas renovadas y una estructura que promete paridad y competencia en cada una de sus zonas.

El fixture del Torneo Apertura Desarrollo de Mayores

UER Torneo Apertura Rugby fixture
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