Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Este sábado se disputarán los partidos del segundo capítulo del nuevo certamen de la Liga Paranaense. También se abrirá la tercera jornada del femenino.

La pelota rodará en los distintos escenarios de la Liga Paranaense.

La Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) continuará con su desarrollo. Este sábado se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura masculino. Los partidos de la categoría Sub 23 están programados para las 13.30, mientras que los de Primera fueron pautados para las 15.30.

Los enfrentamientos de este capítulo serán Instituto-Camioneros, Neuquén-Universitario, Atlético Paraná-Peñarol, Los Toritos-Oro Verde, Palermo-San Benito, Belgrano-Sportivo Urquiza (en Don Bosco) y Patronato-Don Bosco (en La Capillita). En esta fecha el equipo que quedará libre será Argentino Juniors.

Al igual que el último torneo, el primero de la tabla accederá a los cuartos de final, mientras que del segundo al 15° jugarán los octavos.

El femenino de la Liga Paranaense

Paralelamente, también comenzará la tercera fecha de la Copa de la Liga Femenina. Este sábado se disputará un solo encuentro, mientras que los restantes compromisos se jugarán el domingo.

El partido del sábado será, desde las 15.30, en cancha de Ministerio, el campeón vigente, San Benito Paraná, y Arenas FC.

En tanto que los compromisos del domingo serán: a las 10, Camioneros-San Rafael (en Los Toritos); a las 11, Escuelas River Paraná-San Benito (en Leguan) y Belgrano-Academia Crack (en Ministerio); y a las 15, Oro Verde-Atlético Paraná, Asociación River Paraná-Don Bosco (en Ministerio) y Neuquén-Universitario.