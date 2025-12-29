Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

El TN publicó los valores de las entradas para la primera fecha el 7 y 8 de febrero en Paraná. Será el inicio de temporada para las clases 2 y 3.

29 de diciembre 2025 · 18:18hs
La categoría correrá la primera fecha del año en el circuito ubicado en Sauce Montrull.

El Turismo Nacional volvió a elegir al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos como sede del inicio de temporada, tal cual ocurrió este año. Será el primer fin de semana de febrero, cuando el rugido motor se instale en el trazado de Paraná.

Turismo Nacional
En Paraná se abre la temporada.

Para ello desde la entidad ubicada en Sauce Montrull y la categoría dieron a conocer el valor de las entradas anticipadas que tendrá el primer evento nacional en el CVE. Con un costo de 25 mil pesos para el ingreso al sector de generales y de 45 mil pesos hacia el sector de boxes, las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Ticket Motor.

Se espera una gran fiesta para el 7 y 8 de febrero, cuando las clases 2 y 3 brinden un gran espectáculo, como ya es un clásico en cada visita del TN.

Este 2025, el trazado entrerriano albergó el inicio del campeonato el 22 y 23 de febrero, con victoria en la Clase 3 de quien defendía el 1 con su Volkswagen Virtus, Alfonso Domenech. En la Clase 2, Renzo Blotta inició bien su año a bordo del Toyota Etios atendido por el Ale Bucci Racing.

Las visitas del TN a Paraná

Será la undécima visita de la especialidad al trazado de 4.219 metros de extensión, que por sexta temporada consecutiva asegura un lugar en el calendario del TN. La primera visita tuvo lugar en el año 2004, con éxitos de Ramiro Galarza (Chevrolet Corsa) en la Clase 2 y Pablo Redolfi (Honda Civic) en la Clase 3.

Hace pocos días la categoría dio a conocer el calendario 2026, que tendrá al Autódromo Ciudad de Viedma como escenario del Gran Premio Coronación, entre los días 27, 28 y 29 de noviembre. Por lo pronto, el circuito de Paraná es la única visita que tendrá la categoría a la provincia de Entre Ríos.

De esta manera, el calendario de 12 carreras será el siguiente: el 8 de febrero en Paraná, el 15 de marzo en el Oscar Cabalén de Córdoba, el 5 de abril en Rosario, el 3 de mayo en San Juan Villicum, el 7 de junio en La Plata, el 5 de julio en Termas de Río Hondo, el 2 de agosto con circuito a confirmar, el 30 de agosto en Oberá, el 20 de septiembre en Río Cuarto, el 11 de octubre en Mendoza, el 1 de noviembre en San Nicolás y el 29 de noviembre en Viedma.

