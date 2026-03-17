Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Apertura

Se inició el Torneo Apertura de la UEHP

El Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines comenzó con partidos en las pistas de Recreativo y Neuquén.

17 de marzo 2026 · 19:18hs
Neuquén y Rowing protagonizaron un reñido empate en el comienzo del Torneo Apertura.

Paliza Táctica

Neuquén y Rowing protagonizaron un reñido empate en el comienzo del Torneo Apertura.

El Torneo Apertura que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvo su inicio el pasado fin de semana con encuentros disputados en distintas pistas de la capital entrerriana, donde se registraron vibrantes encuentros para darle comienzo a la temporada 2026.

La actividad comenzó el sábado en la pista del Recreativo Bochas Club. En el duelo de Seniors femenino, Talleres se impuso por 4 a 0 ante el conjunto local. Los goles fueron convertidos por Melina Méndez, en dos oportunidades, Sofía Méndez y Paula De León.

Independiente perdió en Córdoba

Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

Sigue la acción en el campeonato de la APB.

Se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de la APB

Luego, en Seniors masculino, se vivió un atractivo cruce interno entre los equipos de Recreativo. Finalmente, Recreativo Verde superó a Recreativo Rojo por 7 a 6 en un partido muy parejo. Joaquín Berta fue la gran figura al marcar cinco tantos para el conjunto vencedor, mientras que Franco Blanc y Joaquín Mohr completaron la cuenta. Para el equipo Rojo anotaron Leonardo Schonfeld (dos), Sebastián Muzio, Germán Muzio y Julián García.

La actividad continuó el domingo en la pista del Atlético Neuquén Club, donde se disputaron otros dos encuentros.

En Seniors femenino, Rowing consiguió un triunfo por 4 a 2 frente al conjunto local. Los goles del equipo visitante fueron obra de María Eva Doce, Valentina Aguilar, Fernanda Salvia y Alejandra Salva. Para las Pingüinas descontaron Micaela Haller y Denise Quinodoz.

En tanto, en Seniors masculino, Neuquén y Rowing igualaron 3 a 3 en un encuentro muy disputado. Para el conjunto local convirtió por triplicado Santiago Carrivale Demartini; mientras que para los visitantes anotaron Francisco Barbone, Ignacio Aguilar y Santiago Gauna.

Regresa la Reserva a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Otra de las novedades para esta temporada es el regreso de la categoría Reserva, un espacio pensado para quienes ya no tienen lugar en otras divisiones oficiales, pero desean continuar compitiendo dentro de la UEHP.

La iniciativa también busca convertirse en una herramienta para que los clubes puedan sumar nuevos jugadores, recuperar ex deportistas y fortalecer sus planteles.

Además, los equipos que participan en la categoría Mixta tendrán la obligación de presentar también un conjunto en esta división.

De esta manera los jugadores tendrán más posibilidades de no dejar la actividad.

Torneo Apertura Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Recreativo Atlético Neuquén Club
Noticias relacionadas
Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Boca y San Lorenzo empatan en La Bombonera.

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Gimnasia es uno de los animadores de la Zona B.

Gimnasia derrotó a Banfield y se afirmó en la zona de playoffs

Estará habilitado el 30% de la capacidad del estadio de Huracán.

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Ver comentarios

Lo último

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Ultimo Momento
De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec

El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Policiales
Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Ovación
La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Liga Paranaense presentó a su mascota

La Liga Paranaense presentó a su mascota

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final

Lanús apabulló Newells y lo dejó en zona de descenso

Lanús apabulló Newell's y lo dejó en zona de descenso

La provincia
Boleto gratuito para docentes en todo el territorio de Entre Ríos

Boleto gratuito para docentes en todo el territorio de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el cierre de la Comuna de La Providencia

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el cierre de la Comuna de La Providencia

Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná

Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná

Paraná: piden limpieza de arroyos y soluciones al humo del volcadero

Paraná: piden limpieza de arroyos y soluciones al humo del volcadero

En 2025 OSER incrementó la cobertura a sus afiliados en 290.869 prestaciones

En 2025 OSER incrementó la cobertura a sus afiliados en 290.869 prestaciones

Dejanos tu comentario