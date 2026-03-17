Se inició el Torneo Apertura de la UEHP

El Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines comenzó con partidos en las pistas de Recreativo y Neuquén.

Neuquén y Rowing protagonizaron un reñido empate en el comienzo del Torneo Apertura.

El Torneo Apertura que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvo su inicio el pasado fin de semana con encuentros disputados en distintas pistas de la capital entrerriana, donde se registraron vibrantes encuentros para darle comienzo a la temporada 2026.

La actividad comenzó el sábado en la pista del Recreativo Bochas Club. En el duelo de Seniors femenino, Talleres se impuso por 4 a 0 ante el conjunto local. Los goles fueron convertidos por Melina Méndez, en dos oportunidades, Sofía Méndez y Paula De León.

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Luego, en Seniors masculino, se vivió un atractivo cruce interno entre los equipos de Recreativo. Finalmente, Recreativo Verde superó a Recreativo Rojo por 7 a 6 en un partido muy parejo. Joaquín Berta fue la gran figura al marcar cinco tantos para el conjunto vencedor, mientras que Franco Blanc y Joaquín Mohr completaron la cuenta. Para el equipo Rojo anotaron Leonardo Schonfeld (dos), Sebastián Muzio, Germán Muzio y Julián García.

La actividad continuó el domingo en la pista del Atlético Neuquén Club, donde se disputaron otros dos encuentros.

En Seniors femenino, Rowing consiguió un triunfo por 4 a 2 frente al conjunto local. Los goles del equipo visitante fueron obra de María Eva Doce, Valentina Aguilar, Fernanda Salvia y Alejandra Salva. Para las Pingüinas descontaron Micaela Haller y Denise Quinodoz.

En tanto, en Seniors masculino, Neuquén y Rowing igualaron 3 a 3 en un encuentro muy disputado. Para el conjunto local convirtió por triplicado Santiago Carrivale Demartini; mientras que para los visitantes anotaron Francisco Barbone, Ignacio Aguilar y Santiago Gauna.

Regresa la Reserva a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Otra de las novedades para esta temporada es el regreso de la categoría Reserva, un espacio pensado para quienes ya no tienen lugar en otras divisiones oficiales, pero desean continuar compitiendo dentro de la UEHP.

La iniciativa también busca convertirse en una herramienta para que los clubes puedan sumar nuevos jugadores, recuperar ex deportistas y fortalecer sus planteles.

Además, los equipos que participan en la categoría Mixta tendrán la obligación de presentar también un conjunto en esta división.

De esta manera los jugadores tendrán más posibilidades de no dejar la actividad.