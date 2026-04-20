Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de la UER

Tras la disputa de otro capítulo del Torneo Provincial, CUCU, Jockey de Gualeguay, Capibá RC y Camatí de Viale son los líderes de cada una de las zonas.

En el duelo paranaense, Capibá derrotó a TIlcara y manda en la Zona 3 del Torneo Provincial.

El Torneo Provincial Entrerriano de Desarrollo , organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), disputó su tercer capítulo con actividad plena en las cuatro zonas establecidas. La jornada dejó resultados contundentes, liderazgos que comienzan a consolidarse y un panorama cada vez más claro de cara a la continuidad del certamen.

En la Zona 1, el liderazgo quedó en manos de CUCU, que se impuso como visitante ante Vaimaca y alcanzó los 10 puntos. También fue sólida la presentación de Colón RC, que goleó a Los Espinillos de Concordia y se ubica como escolta con 9 unidades y un partido pendiente. Por su parte, Curiyú de Chajarí derrotó a Salto Grande de Concordia, en una zona que muestra paridad en la mitad de la tabla.

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Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

La Zona 2 tiene como puntero a Jockey Club de Gualeguay, que logró una ajustada victoria frente a Central Entrerriano de Gualeguaychú para llegar a los 10 puntos. Muy cerca aparece Carpinchos de Gualeguaychú, que superó con claridad a Gualeguay Central y suma 9 unidades.

En la Zona 3, Capibá RC se afirmó como líder tras vencer a Tilcara en un duelo paranaense. Más atrás se ubica el Verde con 10 unidades, mientras que Echagüe consiguió su primera victoria al derrotar a Nogoyá RC.

La Zona 4 tiene un claro dominador: Camatí, que volvió a mostrar su poderío con una aplastante victoria sobre Libertad de Nogoyá y lidera con 15 puntos. En tanto, Aurora dio el golpe como visitante al vencer a Unión de Crespo y se posiciona como escolta con 9 unidades.

De cara a la cuarta fecha, el certamen tendrá cruces interzonales que pueden empezar a marcar tendencias. Se destacan los enfrentamientos entre Capibá y Libertad, Camatí ante Nogoyá RC, Tilcara frente a Unión y Aurora contra Echagüe, en una jornada que promete mantener la intensidad y el crecimiento del rugby de desarrollo en la provincia.

La cuarta fecha se jugará el próximo domingo 26 de abril.

Panorama de la fecha 3 del Torneo Provincial

Zona 1

Resultados: Curiyú de Chajarí 40-10 Salto Grande de Concordia (5-0), Colón RC 71-0 Los Espinillos de Concordia (5-0) y Vaimaca de Salto 0-27 CUCU (0-5)

Posiciones: CUCU 10; Colón RC* 9; Salto Grande 6; Curiyú y Los Espinillos 5; Vaimaca* 4 (* Un partido pendiente)

Próxima fecha: Salto Grande-Colón RC; Los Espinillos-CUCU; Curiyú-Vaimaca

Zona 2

Resultados: Carpinchos de Gualeguaychú 34-13 Gualeguay Central (5-0), Jockey de Gualeguay 22-15 Central Entrerriano de Gualeguaychú (5-1). Libre: Mulitas de Fray Bentos

Posiciones: Jockey 10; Carpinchos 9; Central Entrerriano 6; Gualeguay Central 5; Mulitas 2.

Próxima fecha: Jockey-Carpinchos; Central Entrerriano-Mulitas. Libre: Gualeguay Central

Zona 3

Resultados: Echagüe de Paraná 20-11 Nogoyá RC (5-0) y Tilcara de Paraná 5-14 Capibá de Paraná (0-4)

Posiciones: Capibá 12; Tilcara 10; Echagüe 4; Nogoyá RC 1

Zona 4

Resultados: Unión de Crespo 19-20 Aurora de Paraná (1-4) y Camatí de Viale 81-3 Libertad de Nogoyá (5-0)

Posiciones: Camatí 15; Aurora 9; Unión 5; Libertad 1

Próxima fecha (Interzonal): Capibá-Libertad, Camatí-Nogoyá RC, Tilcara-Unión y Aurora-Echagüe