El Torneo Provincial Entrerriano de Desarrollo, organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), disputó su tercer capítulo con actividad plena en las cuatro zonas establecidas. La jornada dejó resultados contundentes, liderazgos que comienzan a consolidarse y un panorama cada vez más claro de cara a la continuidad del certamen.
Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de la UER
Tras la disputa de otro capítulo del Torneo Provincial, CUCU, Jockey de Gualeguay, Capibá RC y Camatí de Viale son los líderes de cada una de las zonas.
En la Zona 1, el liderazgo quedó en manos de CUCU, que se impuso como visitante ante Vaimaca y alcanzó los 10 puntos. También fue sólida la presentación de Colón RC, que goleó a Los Espinillos de Concordia y se ubica como escolta con 9 unidades y un partido pendiente. Por su parte, Curiyú de Chajarí derrotó a Salto Grande de Concordia, en una zona que muestra paridad en la mitad de la tabla.
La Zona 2 tiene como puntero a Jockey Club de Gualeguay, que logró una ajustada victoria frente a Central Entrerriano de Gualeguaychú para llegar a los 10 puntos. Muy cerca aparece Carpinchos de Gualeguaychú, que superó con claridad a Gualeguay Central y suma 9 unidades.
En la Zona 3, Capibá RC se afirmó como líder tras vencer a Tilcara en un duelo paranaense. Más atrás se ubica el Verde con 10 unidades, mientras que Echagüe consiguió su primera victoria al derrotar a Nogoyá RC.
La Zona 4 tiene un claro dominador: Camatí, que volvió a mostrar su poderío con una aplastante victoria sobre Libertad de Nogoyá y lidera con 15 puntos. En tanto, Aurora dio el golpe como visitante al vencer a Unión de Crespo y se posiciona como escolta con 9 unidades.
De cara a la cuarta fecha, el certamen tendrá cruces interzonales que pueden empezar a marcar tendencias. Se destacan los enfrentamientos entre Capibá y Libertad, Camatí ante Nogoyá RC, Tilcara frente a Unión y Aurora contra Echagüe, en una jornada que promete mantener la intensidad y el crecimiento del rugby de desarrollo en la provincia.
La cuarta fecha se jugará el próximo domingo 26 de abril.
Panorama de la fecha 3 del Torneo Provincial
Zona 1
Resultados: Curiyú de Chajarí 40-10 Salto Grande de Concordia (5-0), Colón RC 71-0 Los Espinillos de Concordia (5-0) y Vaimaca de Salto 0-27 CUCU (0-5)
Posiciones: CUCU 10; Colón RC* 9; Salto Grande 6; Curiyú y Los Espinillos 5; Vaimaca* 4 (* Un partido pendiente)
Próxima fecha: Salto Grande-Colón RC; Los Espinillos-CUCU; Curiyú-Vaimaca
Zona 2
Resultados: Carpinchos de Gualeguaychú 34-13 Gualeguay Central (5-0), Jockey de Gualeguay 22-15 Central Entrerriano de Gualeguaychú (5-1). Libre: Mulitas de Fray Bentos
Posiciones: Jockey 10; Carpinchos 9; Central Entrerriano 6; Gualeguay Central 5; Mulitas 2.
Próxima fecha: Jockey-Carpinchos; Central Entrerriano-Mulitas. Libre: Gualeguay Central
Zona 3
Resultados: Echagüe de Paraná 20-11 Nogoyá RC (5-0) y Tilcara de Paraná 5-14 Capibá de Paraná (0-4)
Posiciones: Capibá 12; Tilcara 10; Echagüe 4; Nogoyá RC 1
Zona 4
Resultados: Unión de Crespo 19-20 Aurora de Paraná (1-4) y Camatí de Viale 81-3 Libertad de Nogoyá (5-0)
Posiciones: Camatí 15; Aurora 9; Unión 5; Libertad 1
Próxima fecha (Interzonal): Capibá-Libertad, Camatí-Nogoyá RC, Tilcara-Unión y Aurora-Echagüe