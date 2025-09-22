Uno Entre Rios | La Provincia | río Uruguay

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

La pesca de carpa plateada en la zona de la Represa de Salto Grande, en Concordia, y de otro ejemplar en Colón, generó preocupación entre los expertos.

22 de septiembre 2025 · 20:20hs
El ejemplar de carpa plateada capturado en el Río Uruguay en Colón.

El ejemplar de carpa plateada capturado en el Río Uruguay en Colón.
El ejemplar que lograron pescar en Concordia.

El ejemplar que lograron pescar en Concordia.

La pesca de carpa plateada en la zona río abajo de la Represa de Salto Grande, en Concordia, generó preocupación entre los expertos y los pescadores locales. Esta especie invasora, originaria de Asia, se asentó en varias regiones del mundo, incluida América del Sur, y su presencia en el río Uruguay podría tener graves consecuencias para el ecosistema local.

El fenómeno fue reportado por varios pescadores y ambientalistas que advierten sobre el impacto negativo de esta especie en la biodiversidad de la zona.

Rogelio Frigerio firmó convenios con municipios que se sumaron al boleto estudiantil para primaria y secundaria.

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Este martes comenzará un nuevo juicio por jurados en Paraná.

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

En las últimas horas también un pescador de la ciudad de Colón publicó la captura de este pez, sin conocer en un primer momento de qué especie se trataba.

Características de la carpa plateada

La carpa plateada ((Hypophthalmichthys molitrix) es conocida por su capacidad de adaptación a nuevos entornos, lo que le permite reproducirse en grandes cantidades. Su presencia alteró de forma significativa los ecosistemas acuáticos, desplazando a especies nativas y poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de los ríos y lagos que habita. Los pescadores que frecuentan la zona de la Represa de Salto Grande han sido testigos de este fenómeno, informó Concordia 24.

Embed

Los riesgos ecológicos de la carpa plateada en el río Uruguay pueden ser varios. A nivel ecológico, la carpa plateada representa una seria amenaza para el equilibrio del ecosistema acuático. Su habilidad para prosperar en ambientes con poca oxigenación y su resistencia a las condiciones cambiantes hacen que sea una especie difícil de controlar. Además, su rápida reproducción y gran tamaño pueden llegar a modificar el hábitat de muchas especies nativas, afectando tanto a la fauna como a la flora acuática.

El aumento en la población de carpas plateadas también está teniendo un impacto directo en la actividad pesquera. Con la competencia por los recursos, los pescadores locales temen que la captura de especies autóctonas se vea reducida y, con ello, su fuente de ingresos.

río Uruguay Concordia Colón
Noticias relacionadas
La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria, con disertantes de renombre nacional.

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Se reducirá la calzada ascendente, carril de tránsito pesado, sentido Rosario hacia Victoria desde mañana martes 23 y hasta el miércoles 24.

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este martes 23 

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Ver comentarios

Lo último

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ultimo Momento
Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

Brian Arregui fue derrotado en California

Brian Arregui fue derrotado en California

Policiales
Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Ovación
Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Ángelo Bellot se consagró en el Campeonato Sudamericano de Ecuador

Pepe Sánchez participará del Torneo de Suricatas

Pepe Sánchez participará del Torneo de Suricatas

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Brian Arregui fue derrotado en California

Brian Arregui fue derrotado en California

La provincia
Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Dejanos tu comentario