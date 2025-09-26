Uno Entre Rios | Ovación | Lautaro Cipriani

Lautaro Cipriani, presente en una nueva concentración nacional con Argentina XV

El back paranaense Lautaro Cipriani fue convocado por Argentina XV para una nueva concentración nacional en la ciudad de Villa Carlos Paz.

26 de septiembre 2025 · 08:45hs
El talentoso back paranaense Lautaro Cipriani ha sido nuevamente convocado por el cuerpo técnico de Argentina XV para participar de una concentración nacional que se llevará a cabo los días lunes 29 y martes 30 en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Formado en las filas del Club Tilcara de Paraná, Cipriani continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas del rugby argentino. Su inclusión en la lista reafirma el crecimiento sostenido que viene mostrando dentro del ámbito nacional, y lo mantiene en la órbita del seleccionado en un momento clave del calendario internacional.

LEER MÁS: Lautaro Cipriani, convocado a Argentina XV: "A nivel personal, fue una gran temporada"

Lautaro Cipriani convocado nuevamente a Argentina XV

Junto a él, otros 34 jugadores de distintos puntos del país integran el plantel citado para esta concentración. El objetivo principal será continuar con el proceso de evaluación, seguimiento y preparación física y táctica de los jugadores que podrían integrar el equipo en las próximas competencias internacionales.

Lautaro Cipriani Argentina XV Carlos Paz
