Uno Entre Rios | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Portugal dominó el encuentro, pero careció de eficacia para trasladarlo en el marcador. Los africanos sorprendieron en su estreno en el Mundial 2026.

17 de junio 2026 · 16:14hs
Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Portugal decepcionó en su debut en el Mundial 2026 al igualar 1 a 1 frente a República Democrática del Congo en Houston, por la primera fecha del Grupo K. Los lusitanos dominaron gran parte del encuentro, pero carecieron de eficacia para traducir su superioridad en el marcador.

Los lusitanos golpearon de entrada, Congo empató sobre el final

El conjunto dirigido por Roberto Martínez golpeó temprano. A los seis minutos, João Neves conectó de cabeza un preciso centro de Pedro Neto y estableció el 1-0. Con la ventaja a su favor, Portugal monopolizó la posesión de la pelota y generó algunas aproximaciones para ampliar la diferencia. Nuno Mendes estuvo cerca del segundo tanto a los 17 minutos, pero el arquero Lionel Mpasi respondió con una buena intervención para mantener con vida al conjunto africano.

El combinado de los Tres Leones buscará consolidarse como un serio candidato a ganar el Mundial 2026.

Mundial 2026: el destacado del miércoles se jugará en Dallas

El Bicho tratará de conducir a Portugal a ganar el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo inicia su último desafío en el Mundial 2026

Sin embargo, cuando parecía que los europeos se irían al descanso con tranquilidad, llegó la sorpresa. En el tiempo agregado de la primera etapa, Yoane Wissa ganó en el área tras un tiro de esquina y conectó un cabezazo que dejó sin respuestas a Diogo Costa para decretar el 1-1.

Decepción de Portugal

En el complemento, Portugal buscó con insistencia recuperar la ventaja. João Cancelo llegó a convertir con una espectacular chilena a los 54 minutos, en una de las mejores jugadas del torneo, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Más tarde, Cristiano Ronaldo, que disputa su sexta Copa del Mundo, dispuso de varias oportunidades para marcar, aunque estuvo lejos de su mejor versión y desperdició situaciones claras frente al arco rival.

Los ingresos de Francisco Conceição, Rafael Leão y Gonçalo Ramos intentaron darle mayor profundidad al ataque portugués, pero el conjunto europeo chocó una y otra vez contra la resistencia congoleña. Incluso Bruno Fernandes tuvo la última ocasión en tiempo agregado con un remate desde afuera del área que se marchó desviado.

RD Congo, por su parte, sostuvo el empate con orden y sacrificio. Después de resistir durante gran parte del partido, celebró un resultado histórico ante uno de los candidatos del grupo. Portugal, en cambio, se retiró con sensaciones amargas y la obligación de mejorar su rendimiento en los próximos compromisos para no comprometer su clasificación a los octavos de final.

Como sigue su camino en el Mundial 2026

En la próxima fecha, Portugal jugará frente a Uzbekistán el martes 23 de junio a las 14.00 en Houston y RD Congo hará lo propio frente a Colombia a partir de las 23.00 en el estadio Azteca de México.

Mundial 2026 Portugal Congo
Noticias relacionadas
El asado es un clásico que forma parte de la cultura argentina

Carniceros esperan que el Mundial impulse la demanda de asado

En Paraná se pudo ver el partido en patalla grande.

La pasión mundialista también se vive en Paraná: gran convocatoria en "La Esquina de la Selección"

Messi marcó tres goles para Argentina para ser el máximo goleador de los mundiales.

Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció a Argelia

Haaland marcó dos goles para Noruega.

Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Ultimo Momento
Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Policiales
Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Ovación
Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

La provincia
Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoléo

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoléo

Dejanos tu comentario