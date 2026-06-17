Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Portugal dominó el encuentro, pero careció de eficacia para trasladarlo en el marcador. Los africanos sorprendieron en su estreno en el Mundial 2026.

Portugal decepcionó en su debut en el Mundial 2026 al igualar 1 a 1 frente a República Democrática del Congo en Houston, por la primera fecha del Grupo K. Los lusitanos dominaron gran parte del encuentro, pero carecieron de eficacia para traducir su superioridad en el marcador.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez golpeó temprano. A los seis minutos, João Neves conectó de cabeza un preciso centro de Pedro Neto y estableció el 1-0. Con la ventaja a su favor, Portugal monopolizó la posesión de la pelota y generó algunas aproximaciones para ampliar la diferencia. Nuno Mendes estuvo cerca del segundo tanto a los 17 minutos, pero el arquero Lionel Mpasi respondió con una buena intervención para mantener con vida al conjunto africano.

Sin embargo, cuando parecía que los europeos se irían al descanso con tranquilidad, llegó la sorpresa. En el tiempo agregado de la primera etapa, Yoane Wissa ganó en el área tras un tiro de esquina y conectó un cabezazo que dejó sin respuestas a Diogo Costa para decretar el 1-1.

Decepción de Portugal

En el complemento, Portugal buscó con insistencia recuperar la ventaja. João Cancelo llegó a convertir con una espectacular chilena a los 54 minutos, en una de las mejores jugadas del torneo, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Más tarde, Cristiano Ronaldo, que disputa su sexta Copa del Mundo, dispuso de varias oportunidades para marcar, aunque estuvo lejos de su mejor versión y desperdició situaciones claras frente al arco rival.

Los ingresos de Francisco Conceição, Rafael Leão y Gonçalo Ramos intentaron darle mayor profundidad al ataque portugués, pero el conjunto europeo chocó una y otra vez contra la resistencia congoleña. Incluso Bruno Fernandes tuvo la última ocasión en tiempo agregado con un remate desde afuera del área que se marchó desviado.

RD Congo, por su parte, sostuvo el empate con orden y sacrificio. Después de resistir durante gran parte del partido, celebró un resultado histórico ante uno de los candidatos del grupo. Portugal, en cambio, se retiró con sensaciones amargas y la obligación de mejorar su rendimiento en los próximos compromisos para no comprometer su clasificación a los octavos de final.

Como sigue su camino en el Mundial 2026

En la próxima fecha, Portugal jugará frente a Uzbekistán el martes 23 de junio a las 14.00 en Houston y RD Congo hará lo propio frente a Colombia a partir de las 23.00 en el estadio Azteca de México.