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Cristiano Ronaldo inicia su último desafío en el Mundial 2026

Portugal se enfrentará con RD Congo, a partir de las 14, por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

17 de junio 2026 · 09:04hs
El Bicho tratará de conducir a Portugal a ganar el Mundial 2026.

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Portugal y R.D. Congo jugarán desde las 14 en el Houston Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026. Los Lusos, encabezados por un Cristiano Ronaldo que comenzará a disputar su sexto Mundial, quieren demostrar su candidatura al título.

La Seleção das Quinas ha crecido desde que Roberto Martínez asumió tras el decepcionante papel en Qatar 2022. Campeón de la Nations League 2025 frente a España y cómodamente clasificado a la cita mundialista, viene de vencer por sendos 2-1 a Chile y a Nigeria en los amistosos.

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Por su parte, el seleccionado congoleño volverá a la Copa del Mundo después de 52 años. Clasificado al vencer a Jamaica por 1 a 0 en el repechaje,el país que antes era llamado Zaire llega con un empate sin goles frente a Dinamarca y una caída por 2 a 1 ante Chile.

Colombia también debuta esta jornada

Uzbekistán y Colombia jugarán desde las 23 en el Estadio Ciudad de México. Los Cafeteros, que regresan a la cita después de su ausencia en Qatar 2022, quieren arrancar con el pie derecho ante un debutante.

El seleccionado uzbeko jugará su primera Copa del Mundo desde su afiliación a la FIFA en 1992. Clasificado como segundo de su grupo en las eliminatorias asiáticas, viene de perder en los amistosos previos al debut por 2-0 y 2-1 contra Canadá y Países Bajos respectivamente.

Por su parte, Colombia vuelve a decir presente en la cumbre futbolística después de ocho años y con otra realidad. Subcampeón de la Copa América 2024 y tercero en las eliminatorias sudamericanas, sus últimos partidos ante Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) mantienen al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo con expectativas para su regreso mundialista.

Mundial 2026 Cristiano Ronaldo Portugal Colombia
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