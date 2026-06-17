Portugal y R.D. Congo jugarán desde las 14 en el Houston Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026. Los Lusos, encabezados por un Cristiano Ronaldo que comenzará a disputar su sexto Mundial, quieren demostrar su candidatura al título.
Cristiano Ronaldo inicia su último desafío en el Mundial 2026
Portugal se enfrentará con RD Congo, a partir de las 14, por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
La Seleção das Quinas ha crecido desde que Roberto Martínez asumió tras el decepcionante papel en Qatar 2022. Campeón de la Nations League 2025 frente a España y cómodamente clasificado a la cita mundialista, viene de vencer por sendos 2-1 a Chile y a Nigeria en los amistosos.
Por su parte, el seleccionado congoleño volverá a la Copa del Mundo después de 52 años. Clasificado al vencer a Jamaica por 1 a 0 en el repechaje,el país que antes era llamado Zaire llega con un empate sin goles frente a Dinamarca y una caída por 2 a 1 ante Chile.
Colombia también debuta esta jornada
Uzbekistán y Colombia jugarán desde las 23 en el Estadio Ciudad de México. Los Cafeteros, que regresan a la cita después de su ausencia en Qatar 2022, quieren arrancar con el pie derecho ante un debutante.
El seleccionado uzbeko jugará su primera Copa del Mundo desde su afiliación a la FIFA en 1992. Clasificado como segundo de su grupo en las eliminatorias asiáticas, viene de perder en los amistosos previos al debut por 2-0 y 2-1 contra Canadá y Países Bajos respectivamente.
Por su parte, Colombia vuelve a decir presente en la cumbre futbolística después de ocho años y con otra realidad. Subcampeón de la Copa América 2024 y tercero en las eliminatorias sudamericanas, sus últimos partidos ante Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) mantienen al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo con expectativas para su regreso mundialista.