Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El equipo Diego Placente, que buscó coronarse campeón en Chile y levantar el séptimo trofeo de la categoría, perdió por 2 a 0 con el elenco africano.

El silbato del árbitro marcó el inicio de una noche que quedó en la historia para Marruecos. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Argentina cayó 2 a 0 contra el elenco africano en la gran final del Mundial Sub 20 de la FIFA. Doblete de Yassir Zabir en la primera etapa.

El inicio tuvo el clima típico de una definición mundialista: nervios, estudio y una intensidad que se sintió desde el primer toque. A los 3 minutos, el corazón argentino se paralizó por un instante. Julio Soler, el lateral del Bournemouth inglés, quedó tendido en el césped tras recibir un manotazo involuntario de un rival. El golpe le provocó un leve sangrado, obligando al ingreso del cuerpo médico. Tras ser atendido, el defensor se reincorporó, arrancando el aplauso de la parcialidad albiceleste.

Con el correr de los minutos, Marruecos mostró su orden y velocidad para contragolpear. A los 10, el conjunto africano reclamó con insistencia un penal tras una caída de Yassir Zabiri dentro del área. La jugada fue revisada por el VAR, y el árbitro italiano Maurizio Mariani decidió finalmente cobrar tiro libre por falta del arquero Santino Barbi, desactivando la polémica inicial. De ese tiro libre, el elenco afrincano encontró la apertura del marcador. Gran ejecución de Yassir Zabiri, que buscó el palo custodiado Barbi. Fue un golpe duro para la Argentina, que hasta ese momento intentaba tomar el control del juego con la conducción de Valentino Acuña y la movilidad de Gianluca Prestianni.

El grito marroquí encendió el estadio y cambió la temperatura del encuentro. Los dirigidos por Diego Placente sintieron el impacto y buscaron reaccionar desde la posesión, con Milton Delgado como eje en la mitad de la cancha y Alejo Sarco peleando cada pelota en el área rival.

El conjunto nacional atravesó un primer tiempo complicado frente a Marruecos, que aprovechó sus oportunidades y golpeó en los momentos justos. A los 28 minutos, Othmane Maamma desbordó por el sector derecho y envió un centro preciso para Yassir Zabiri, que definió con una volea a quemarropa ante la salida de Santino Barbi para poner el 2 a 0 parcial.

Antes, la Selección había intentado reaccionar con un tiro libre de Maher Carrizo, que pasó a centímetros del palo derecho del arquero Ibrahim Gomis, pero sin éxito. Argentina buscó respuestas a través de la velocidad de Carrizo y Gianluca Prestianni por los costados, aunque no logró transformar esa intención en situaciones claras de gol.

A los 33 minutos llegó el primer cambio en el equipo albiceleste: Mateo Silvetti ingresó en lugar de Valentino Acuña en un intento del cuerpo técnico por darle mayor movimiento al ataque y revertir el trámite adverso del encuentro.

Justamente, Silvetti tuvo la ocasión de mayor peligro para la Albiceleste, pero su disparo frente a Ibrahim Gomis se perdió por el fondo. En la réplica, Marruecos estuvo a un paso de sentenciar el trámite en la última jugada: Juan Villalba despejó sobre la línea lo que hubiera sido el 3-0 de Maamma.

Segundo tiempo

El complemento comenzó con la Selección Argentina intentando reaccionar ante un Marruecos sólido y efectivo. Diego Placente movió el banco desde el arranque del segundo tiempo con los ingresos de Santiago Fernández y Tobías Andrada en lugar de Juan Villalba y Tomás Pérez, buscando renovar energías y presencia ofensiva.

A los 48 minutos, Yassir Zabiri volvió a encender las alarmas con un potente derechazo que se fue apenas desviado del palo derecho de Santino Barbi. La figura marroquí, autor de los dos tantos, estuvo cerca de marcar su hat-trick tras una salida en falso del fondo argentino.

Minutos más tarde, el técnico argentino utilizó la tarjeta verde, recurso de revisión disponible en el torneo, para pedir que se evalúe un presunto penal en el área rival. Sin embargo, el árbitro italiano Maurizio Mariani decidió no intervenir y dio continuidad al juego.

Sobre los 59 minutos, llegó una nueva variante en la Albiceleste: Ian Subiabre ingresó por Alejo Sarco, en una muestra clara de que Placente buscaba mayor frescura y profundidad en ataque para intentar revertir el 2 a 0 adverso frente al conjunto africano.

Formación de Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalva, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Formación de Marruecos

Gomis; Maamar, Baouf, Bakhty, Zahouani; Khalifi, Essadak, Gessime, Byar; Maamma y Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.