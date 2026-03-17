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San Lorenzo despidió al entrenador Damián Ayude

La categórica derrota de San Lorenzo ante Defensa y Justicia desencadenó en la salida del DT. El Ciclon se ubica fuera de zona de acceso a los playoffs.

17 de marzo 2026 · 11:57hs
El equipo dirigido por Damián Ayude fue finalista de la Copa Proyección de Reserva en 2024.

El equipo dirigido por Damián Ayude fue finalista de la Copa Proyección de Reserva en 2024.
San Lorenzo despidió al entrenador Damián Ayude

La goleada que sufrió San Lorenzo ante Defensa y Justicia por 5 a 2 en el Nuevo Gasómetro por la 11° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol marcó el final de una era. El día después de la categórica derrota la dirigencia del Ciclón despidió al entrenador Damián Ayude.

La decisión que tomó el presidente de la comisión transitoria, Sergio Costantino, se dio luego del arranque irregular en el torneo local, donde acumuló tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. En febrero de este año, previo al clásico con Huracán, la misma dirigencia le había renovado el contrato hasta diciembre de 2026.

Comenzó la danza de nombres en San Lorenzo.

Todos los candidatos que suenan en San Lorenzo para reemplazar a Damián Ayude

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

En la conferencia posterior a la derrota del Ciclón, el técnico de 43 años había dejado en claro que pretendía continuar en el cargo, pese a la dura derrota y el pedido de que "se vayan todos" que cantaron los hinchas."No pienso dar un paso al costado", había expresado Ayude.

Sin embargo, tanto la postura de los directivos como la de Pablo Pitu Barrientos, que a fines de febrero se convirtió en presidente del fútbol profesional ad honorem, coincidía en que el ciclo del técnico estaba cumplido por varias razones.

Puertas adentros había malestar por los últimos rendimientos del equipo, sobre todo luego de haber logrado mantener el mismo plantel que la temporada pasada, mejorarle el contrato a Ayude y haber traído seis refuerzos pese al complejo contexto de la institución.

Los números de la era Damián Ayude en el Ciclón

Ayude, quien había asumido en junio del año pasado luego de que Miguel Russo se marchara a Boca, dirigió 29 encuentros en total, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas, aunque el semestre de 2025 fue mejor en el rendimiento y los resultados que este año.

Quién se hará cargo de la conducción técnica de San Lorenzo

Alan Capobianco, DT de la Reserva, asumirá la conducción técnica de San Lorenzo de manera interina a la espera de una resolución de la dirigencia. Cabe resaltar que el 30 de mayo próximo se realizarán las elecciones para elegir a la nueva Comisión Directiva que se hará cargo del club hasta fines de 2027, cuando finalizaba el mandato que había iniciado Marcelo Moretti, hoy destituido.

San Lorenzo Damián Ayude Entrenador
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