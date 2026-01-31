San Lorenzo derrotó a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura San Lorenzo celebró su segunda victoria en el certamen al derrotar 1 a 0 al Ferroviario. En la próxima jornada el Ciclón disputará el clásico ante Huracán. 31 de enero 2026 · 20:46hs

San Lorenzo derrotó este sábado 1 a 0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero en el encuentro que abrió la actividad correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Gregorio Rodríguez, una de las incorporaciones del Ciclón, anotó el único tanto en el Nuevo Gasómetro.

La figura en el barrio porteño de Bajo Flores fue Alexis Cuello. El delantero, que fue pretendido por Boca Juniors en el mercado de pases, asistió al surgido de las Inferiores de Instituto de Córdoba.

¡DEBUT GOLEADOR! El Pocho Cerutti la dejó viva, Cuello enganchó y asistió a Gregorio Rodríguez para el 1-0 de San Lorenzo ante Central Córdoba.



San Lorenzo llegará envalentonado al clásico De esta manera, el elenco de Damián Ayude obtuvo su segunda victoria consecutiva y llega entonado al clásico frente a Huracán en la siguiente jornada. Por el lado de los de Lucas Pusineri, recibirán a Unión en el Madre de Ciudades pensando en conseguir su primer triunfo en el torneo.