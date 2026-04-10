Salieron los primeros giros en Concordia

El Turismo Pista inició su actividad en Concordia, donde afrontan la tercera fecha del año. Este viernes clasificaron las Clases 1 y 2.

La Clase 2 afrontó la primera clasificación del fin de semana en el trazado concordiense.

El autódromo de Concordia es escenario de la tercera fecha de la temporada dentro de sus tres divisionales. Este viernes comenzó la actividad oficial para las Clase 1 y 2 ante un gran número de competidores en pista.

Revalidando el buen andar de su auto en los 4.100 metros del autódromo concordiense, Agustín Martín volvió a ser el referente en la clase intermedia de Turismo Pista y encabezó la primera clasificación al girar en 1’58”645/1000 (a 142,610 kilómetros por hora) con el Fiat de Team Pasini, cerrando así el viernes con la pole provisional.

Detrás se alineó una docena de rivales que se mantuvieron a menos de un segundo del cordobés, encabezado por Valentino Spinella (a 78/1000) a quienes siguieron Fabián Mainero (a 201/1000), Jonás Maurelli (a 346/1000), Gabriel Melián (a 534/1000), Juan Cruz Paulides (a 573/1000), Stefano Isoldi (a 590/1000), Matías Cantarini (a 724/1000), Tomás Bosque (a 764/1000), Máximo Evans Weiss (a 821/1000), Gonzalo Alcaine (a 877/1000), Alejo Cravero (a 881/1000) y Federico Raspanti (a 952/1000).

Los uruguayenses Juan Daglio, Fabricio Scatena y Brian Dodera ocuparon la 21°, 33° y 39° posición, respectivamente.

La segunda sesión clasificatoria se realizará este sábado desde la hora 11.02, en donde quedarán definidas (sanciones mediante) las posiciones de las grillas de largada para las tres series que se correrán a las 14.55, 15.20 y 15.45, sobre 5 giros cada una.

La clasificación de la Clase 1 del Turismo Pista

A su vez en pista estuvo la Clase 1 con 50 participantes y al concretar la primera sesión clasificatoria nuevamente el representante de El Calafate (Santa Cruz), Alexis Bull con el Fiat Uno de Fagnani Racing registró el mejor tiempo en la pista de 4.100 metros con 2’02”631/1000 (137,975 kilómetros por hora), superando al cordobés Cristian Garbiglia (Chevrolet) por 169/1000.

Esta primera clasificación tuvo a 13 autos de los 48 que giraron ordenados en menos de un segundo con respecto al poleman provisional, alineándose en ese grupo Joaquín Cortina (a 335/1000), Francisco Suárez (a 349/1000), Nicolás Rojas (a 582/1000), Joaquín Hongn (a 700/1000), Lucio Rodríguez (a 709/1000), Matías Vigneau (a 932/1000), Nicolás Astorgano (a 950/1000), Valentino Torres (a 981/1000), Esteban Casais (a 988/1000), Gonzalo Alterio (a 993/1000) y Juan M. Albanese (a 997/1000).

Por su parte fueron sancionados con el retiro de tiempos Arnaldo Gruini, Ignacio Espíndola y Rodrigo Avale por no salir en el grupo asignado, y Juan Cruz Haesevocts por maniobra peligrosa a Diego Richarte en el primer entrenamiento.

Este sábado, a las 8 la clase menor de Turismo Pista volverá a pista para concluir con la clasificación y definir las posiciones para armar las grillas de las tres series que se correrán a las 13.05, 13.28 y 13.51, sobre cinco vueltas cada una.