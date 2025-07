Salas se entrenó en River, pero Racing dice que no recibió la plata

El correntino se entrenó a la par de sus compañeros en River y Gallardo evalúa ponerlo de titular, aunque en Racing afirman que no recibieron la plata.

Así como en River aseguran que ya dieron todos los pasos correspondientes y está habilitado para jugar, en Racing afirman que la plata todavía no se les acreditó y evalúan qué medidas tomar.

El Millonario depositó la plata de la cláusula en la Asociación del Fútbol Argentino y no en Racing, que sostiene no haber recibido todavía los ocho millones de euros. Si bien todo debería resolver en las próximas horas, por el momento, una vez más, las dirigencias no se ponen de acuerdo.

Mientras tanto, Salas ya se puso bajo las órdenes del entrenador y hay muchas chances de que sea el compañero de ataque de Facundo Colidio ante el Calamar.

Salas llega para aportarle otra dinámica, otra presencia física y otra capacidad de presión en ataque del equipo. Por eso es que el Muñeco lo esperará hasta último momento. La alternativa es Miguel Borja, quien no ofrece ninguna de esas cualidades, pero sí tiene el gol como principal arma, algo que al correntino no le sobra.

Además de eso, lo que debe resolver el DT es cómo reemplazar a Franco Mastantuono. O más bien, cómo disimular su partida. A priori, la idea es sumar a Giuliano Galoppo al lado de Enzo Pérez y soltar a Nacho Fernández, para que cumpla un rol más ofensivo. Ellos se suman a Kevin Castaño, titular indiscutido en este River desde su llegada.

En el fondo, los laterales campeones del mundo empezarán el semestre en búsqueda de convertirse en piezas esenciales, en ataque y en defensa: el rol de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña será fundamental para que River vuelva a imponer condiciones.

En tanto, en el centro de la zaga, Paulo Díaz demostró en el Mundial de Clubes ser el central de mejor presente. Por eso, el chileno es una fija y su compañero será Lucas Martínez Quarta, quien quedó en la mira por su grosero error ante Inter en Estados Unidos.

La probable formación de River vs. Platense, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Miguel Borja.