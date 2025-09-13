Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Rugby: Los Pumas entre los seis mejores del mundo

Los Pumas dieon un paso gigante con su reciente victoria por 28-26 sobre Australia en Sídney. Ahora están sextos en el ranking de World Rugby.

13 de septiembre 2025 · 18:29hs
La Selección argentina de rugby, conocida como Los Pumas, dio un paso gigante con su reciente victoria por 28-26 sobre Australia en Sídney. Más allá de la emoción del partido, este triunfo les permitió ascender al sexto lugar del ranking de World Rugby, un hito que los coloca en una posición de privilegio de cara al próximo Mundial.

Los Pumas en el sexto lugar

Con los 1.56 puntos sumados, el equipo de Felipe Contepomi desplazó a los propios australianos al séptimo puesto. Este movimiento es de gran valor estratégico, ya que les asegura un lugar entre los cabezas de serie en el sorteo de la Copa del Mundo. Al estar en el primer bombo, evitan enfrentarse en la fase de grupos a potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los cinco primeros lugares del ranking.

El Top 10 del ranking quedó de la siguiente manera: Nueva Zelanda lidera, seguida por Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra. Con el ascenso de Argentina, la lista se completa con Australia, Escocia, Fiji e Italia.

Con este impulso, Los Pumas se preparan para su próximo desafío en el Rugby Championship, cuando visiten a Sudáfrica en Durban. Una nueva victoria no solo los mantendría en la lucha por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la pelea por el quinto lugar del ranking, lo que sería un logro sin precedentes para el rugby argentino.

